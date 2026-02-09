短今東京大解放！深V私服狂洩「超兇巨乳」 S曲線翹臀辣照全曝光

記者陳宣如／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣女神短今（胡馨儀），向來以甜美臉蛋搭配火辣曲線掀起話題。日前她在社群曬出去年於日本東京旅遊的舊照，一組夜拍辣照加上白日清新造型接連曝光，畫面一公開，留言區瞬間湧入大批粉絲朝聖，狂刷一排驚嘆：「仙女下凡了！」、「性感女神！」亮麗造型再度驚艷眾人。

短今穿深V短版上衣展現豐滿好身材。（圖／翻攝自IG @sammie_923）

照片中，短今站在燈火閃耀的東京鐵塔前，橘紅色光芒映照在她白皙肌膚上，整個人彷彿自帶柔焦濾鏡。她身穿白色深V綁帶短版上衣，領口剪裁大膽卻不失設計感，微微前傾的姿態讓豐滿上圍曲線更加集中立體，胸前抓皺與綁帶細節勾勒出飽滿弧度，視覺張力瞬間拉滿。短版上衣長度落在腰線之上，纖細腰肢與胸型比例形成強烈對比，甜美臉蛋結合火辣身形，衝擊感十足。

短今在社群分享去年去東京旅遊的辣照。（圖／翻攝自IG @sammie_923）

不只上身性感，短今下半身搭配深色百褶短裙，裙擺隨動作輕晃，露出筆直修長的白皙美腿。當她側身回眸、微微轉動身體時，腰臀線條自然延伸，緊實翹臀在短裙包覆下勾勒出圓潤弧度，S曲線從上圍一路延展至臀線，比例流暢又立體。白色長襪與運動鞋增添幾分青春氣息，但前後曲線的強烈對比，讓整體造型辣度瞬間升級，完美展現不同於球場應援的私服魅力。

短今轉身秀出S曲線與逆天美腿。（圖／翻攝自IG @sammie_923）

除了夜晚東京鐵塔前的火辣造型，短今後續還加碼曝光白天的美照，再度讓粉絲眼睛一亮。白天她換上藍色碎花細肩帶連身裙，清新花紋在陽光下顯得格外亮眼，外搭黑色透紗小外套，若隱若現的層次感為整體增添輕盈氛圍。

照片中短今紮起俐落馬尾搭配甜笑，看似走清新可愛路線，卻難掩犯規曲線魅力。細肩帶剪裁貼合身形，胸前布料隨動作自然撐起飽滿弧度，事業線在鏡頭下更加立體；裙身順著腰線收合，轉身之間曲線依舊鮮明，在陽光襯托下甜美與性感並存，讓人視線難以移開。

短今加碼曝光東京白天的甜美照。（圖／翻攝自IG @sammie_923）

短今也在貼文中回憶當時的旅遊心情，笑說自己去年在東京「走到快崩潰」，景點之間幾乎全靠雙腳移動，讓她不禁佩服自己的意志力，更幽默自封為「堅強的小腿人」。真實又接地氣的一面，也讓粉絲再度被她大大圈粉。

短今發布多張旅遊美照寵粉。（圖／翻攝自IG @sammie_923）

