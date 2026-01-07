短今睫毛中段「全失蹤」！就醫後確診１慢性疾病

娛樂新聞／曾詠晞報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員短今（胡馨儀），以 173 公分的逆天長腿與標緻身材圈粉無數，更被粉絲封為「中職小巨人」，不料近日她竟在社群媒體上發限動分享身體出狀況，右眼中段睫毛驚傳「集體失蹤」，在看完醫生後才驚覺是慢性疾病，而消息一出，也讓粉絲心疼不已。





PS女孩短今自曝「右眼睫毛狂掉」！診斷後竟是１慢性疾病纏身

短今在IG限動上自曝右眼中段睫毛失蹤，竟是因為眼瞼發炎。（圖／翻攝自IG ＠sammie_923）

昨日（6日）晚間短今在社群媒體上發出一張身穿中信兄弟啦啦隊服、笑容甜美的工作照，圖片中完全看不出異常狀況，但字裡行間卻透露出無奈，她感嘆：「最近一直在大量掉睫毛，甚至右眼中段全部失蹤了。」看似細微的變化，其實是身體發出的求救信號。經過醫師診斷確認為「眼瞼發炎」，且屬於長期累積的慢性病，顯示其工作壓力與身體負荷已達臨界點。

PS女孩短今自曝「右眼睫毛狂掉」！診斷後竟是１慢性疾病纏身

短今身穿甜美粉色小禮服的2026形象照。（圖／翻攝自短今Sammie臉書）

面對突如其來的健康警訊，短今也展現正向態度，承諾粉絲會「努力找回遺失的健康」。，而在她最新的 2026 年展望中，更感性許下願望，希望大家都能健康，並與粉絲長久陪伴。相信她已調整好心情，未來依舊能在球場上看見她閃閃發光的身影。

原文出處：PS女孩短今自曝「右眼睫毛狂掉」！診斷後竟是「1慢性病」纏身

