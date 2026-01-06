短今罹慢性病「1症狀」曝光 淚吐真實心聲：一直沒發現身體警訊

娛樂中心／蔡佩伶報導

短今健康亮紅燈。（圖／翻攝自IG）

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」，而她近日發文透露「右眼中段的睫毛全失蹤」，就醫後才得知竟是慢性疾病。

短今指出近來有大量掉睫毛的困擾，坦言右眼中段的幾乎全都掉光，後續，短今選擇到眼科就醫釐清產生這些症狀的原因，這才知道原來是眼瞼發炎，由於是慢性疾病，所以早已發炎一段時間了。

短今也透露從未察覺身體發出的警訊，還附上一個淚眼的表情符號來表達心情，不過她表示「努力找回我遺失的健康」，顯見已經調整好心情，事實上，短今除了啦啦隊工作外，不時也會在綜藝節目中看見她的身影，而她日前更宣布開啟新副業，證實投資皮拉提斯教室的營運。

短今透露近期大量掉睫毛，一檢查才發現是眼瞼發炎。（圖／翻攝自IG）

