短今變裝「解放上空」全現形 極致視角流出！

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），憑藉無敵童顏搭配傲人曲線的極大反差感，被球迷封為「啦啦隊小巨人」，長年穩坐台灣啦啦隊人氣王地位，還因瘦身有成令魔鬼身材大升級，每當在社群放送辣照都會引發暴動，IG累積37萬粉絲。昨（30日）她發放粉絲福利，超絕反差、極致視角美翻全網。





短今睡醒整尊暴改「上空挖大U」 秒變裝「前傾狂洩誠意」極致視角流出！

短今不藏私直接公開最真實的一面，素顏上身僅穿一件寬鬆粉色T-shirt。（圖／翻攝IG@sammie_923）

短今昨（30日）發文寫下「在我的硬碟深海裡挖到了還沒發的影片」，曬出變裝短影音，先是不藏私直接公開最真實的一面，轉眼秒變精緻正妹。片頭剛開始，短今剛睡醒眨了眨右眼，無辜神情惹人憐愛，頂著素顏抓抓一頭凌亂的金色長髮，僅穿一件寬鬆粉色T-shirt、淺灰色極短褲，上演「下半身失蹤」。緊接著，她秒變裝，換上淺粉格紋連身褲，甜美可愛的裝扮，露出白皙美腿、纖細雙臂。

短今睡醒整尊暴改「上空挖大U」 秒變裝「前傾狂洩誠意」極致視角流出！

短今變裝成精緻正妹，換上淺粉格紋連身褲，甜美又]可愛。（圖／翻攝IG@sammie_923）

影片曝光，粉絲留言大讚「可愛、漂亮的短今」、「從一開始就全部超級可愛」、「清純加艷麗」、「短今公主就是位正妹，身材真完美」、「好暈」、「好好喔！怎樣都漂亮」、「太美了」、「暴動了暴動了」、「我暈了」、「素顏卡水」、「真不愧是我心目中第一名的女神！短公主不管有沒有素顏都好美」。









