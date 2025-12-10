短今「斜槓再＋1」！超狂「新身分」曝光了…

娛樂中心／李筱舲報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），憑藉甜美外型、173公分的高挑身形與傲人身材迅速走紅，更被粉絲封為「中職小巨人」。她於昨（9）日在社群公開自己斜槓成功，開張「新副業」的喜訊。而開幕當天，多位啦啦隊成員也到場力挺，展現深厚好情誼。









短今昨（9）日在IG公布自己「皮拉提斯教室」開張的喜訊。（圖／翻攝自IG ＠sammie_923）

短今昨（9）日在IG分享副業「皮拉提斯教室」開業的喜訊，在貼文中寫下：「像做夢一樣，夢想實現了，我的副業皮拉提斯教室。」她在文中表示，自己在一年前半遇到合夥人，當時向對方提出開設皮拉提斯教室的想法，沒想到這個夢想竟能這麼快實踐，真的非常開心。她也分享，自己因接觸皮拉提斯改善了體態與身型，還能訓練到較弱的小肌群，因此非常推薦大家報名課程體驗看看。文中，短今也特別感謝當天到場支持的啦啦隊成員們：「感受到你們滿滿的愛。」。

啦啦隊女神短今「斜槓再＋1」！IG親曝超狂「新身分」：夢想實現了

品牌開幕當天，多位啦啦隊成員及朋友到場支持，同為中信兄弟啦啦隊的小安（左圖右）也送上祝賀。（圖／翻攝自IG ＠sammie_923）

短今的好友與粉絲們也在貼文留言區送上祝賀：「恭喜短今公主，太美了」、「恭喜短！皮拉提斯小公主」、「超美，終於夢想完成了」、「恭喜短今！妳好棒！」、「厲害了，恭喜解鎖新成就，祝學生滿天下」、「芭比生意興隆～～學員滿載」、「恭喜芭比師傅，我要去皮拉提斯！！」、「最美的短今公主，恭喜！繼續發光～」。





