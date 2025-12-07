短今「私密硬碟片」流出！未公開影像首度曝光 彎腰火辣曲線全看光

娛樂中心／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀）以173公分高挑身材、甜萌臉蛋與招牌的自然呆圈粉無數，素有「娜美級」曲線女神之稱。她近日翻硬碟時意外找到一段從未公開的舊影片，立刻PO上IG與粉絲分享，沒想到意外造成熱議。

短今在文中笑稱：「在我的硬碟深海裡挖到了還沒發的影片。」影片一開始，她頂著蓬鬆睡亂髮、幾乎素顏，穿著寬鬆粉色T恤、灰色極短褲和粉紅拖鞋，睡眼惺忪地對鏡頭眨眼、抿嘴，像是剛睡醒的慵懶模樣，完全展現與球場形象截然不同的居家魅力。畫面一轉，她換上一套粉白格紋細肩帶背心短褲，肩帶上綴著小蝴蝶結，低胸剪裁不僅突顯白皙鎖骨與肩線，也讓深邃事業線一覽無遺，甜美又帶點性感。

她面向鏡頭轉了一圈，還俏皮比YA，濾鏡般的大眼神采奪人，根本是滿滿「男友視角」。雖然是貯存在硬碟的舊片，卻美到完全沒有過期感。影片曝光後，粉絲湧入朝聖，留言像雪片般湧入，包括「這殺傷力太強了」、「短公主永遠最美」、「是女神降臨吧」、「暈爆」、「身材太犯規」、「怎麼素顏也這麼漂亮」等好評不斷。短今因應援表現亮眼、在社群上也常分享生活與趣事，如曾分享自己差點被詐騙投資150萬、或搭錯計程車的糗事，真實又可愛的日常讓她人氣持續攀升，如今這支「深海寶藏影片」曝光，再次證明她不管甜、萌、辣都能輕鬆駕馭。

