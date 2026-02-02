短今E奶不藏了！洋裝胸前「挖洞開深V」炸深溝 超高衩直逼腿根

娛樂中心／蔡佩伶報導

短今曝光一系列辣照。（圖／翻攝自IG）

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有高挑身材以及傲人上圍的她，不時就會透過社群分享美照，尤其今（2日）她曝光開深V又挖洞的養眼畫面，讓網友看了眼睛大吃冰淇淋。

短今PO出一系列辣照，直言今日要走成熟風格，不當諧星，只見她穿著一套腰間挖空的雪白洋裝，胸前深V造型還開洞，辣露深邃事業線，裙襬部分則做開衩設計，白皙腿根全都一覽無遺。

照片曝光後吸引一票網友朝聖，紛紛留言讚嘆短今很漂亮又有氣質，「辣味短今最對味」、「辣到不行啊啊啊」、「充滿仙氣的美女」。

