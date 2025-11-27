短劇圈又爆新情侶！男星健身「被輕拍屁股」女方身份曝

曹天愷與薛子祺疑似熱戀中。（圖／翻攝自曹天愷、薛子祺微博）





中國短劇近年熱度攀升，不少演員因戲結緣成為情侶，而有短劇男神稱號的曹天愷近日在社群平台曬出一段健身片，其中出現被後方女生「輕拍屁股」的一幕，被不少網友猜測是間接官宣戀情，更發現該名女生的身份是同為短劇演員的薛子祺。

36歲的曹天愷曾出演《引她入室》、《在港難逃》等多部人氣短劇，近日他上傳一段25秒的健身影片，畫面中他正挑戰20公斤的槓鈴，沒想到後方突然出現一名戴眼鏡、素顏的女性，協助他穩住動作，更在訓練尾聲輕拍一下他的屁股，互動看似十分自然親暱，引發不少討論。

曹天愷曬健身片被猜測是間接官宣戀情。（圖／翻攝自抖音）

畫面曝光後，不少粉絲直呼：「這不是官宣那什麼才是官宣」、「比官方公告還甜」、「我X！真的在一起了吧」，更有眼尖網友發現，該名女生就是24歲短劇演員的薛子祺，兩人雖然沒有在劇中合作過，但相差12歲的戀愛仍迎來大批粉絲祝福。



