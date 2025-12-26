短劇女星控訴片場突被「呼巴掌」！男演員竟嘻皮笑臉：想練手感

短劇女演員張乙萌曬出影片自曝片場遭男演員作勢賞巴掌。翻攝自微博



中國影視市場近年崛起不少「豎屏」短劇，有位女演員張乙萌憑藉古裝短劇《再無一眼入君心》打開知名度，日前卻透過社群平台公開影片，指控自己在休息時間遭一名男演員突然出手掌摑，相關畫面曝光後，迅速引發網友關注。

張乙萌曬出影片，透露自己在短劇《犟骨》片場休息時，她只是坐在椅子上休息，未料這名男演員突然走近，以近乎半圓揮手的動作重擊她的頭部，力道之大，連原本固定牢靠的髮飾與髮髻卡子都被打落，現場多名工作人員當場驚呼，氣氛瞬間凝結。張乙萌事後心有餘悸地表示，若當時沒有及時低頭閃避，眼睛恐怕會因此受傷。

她進一步強調，這場戲份早已拍攝完成，當下也不是拍攝時間，男演員的行為在事前沒有任何排練或溝通，並非劇情或表演需求。張乙萌坦言，自己一向性格溫和，在劇組幾乎未曾與人起衝突，對所有同事也保持基本尊重，對突如其來的行為感到震驚與委屈。

更讓她難以接受的是，事後執行導演出面質問時，該名男演員還嘻皮笑臉說自己只是「想練練位置、練練手勁」，讓她氣到直呼荒謬。

張乙萌表示，選擇公開影片並非情緒宣洩，而是希望提醒影視從業人員，無論是否在拍攝狀態，都應確保彼此的安全與尊重，避免遭遇不合理甚至具危險性的行為。

張乙萌的影片引發熱議，有不少短劇女演員也跟著發聲曝光劇組諸多亂象，有人被真打致傷，有人遭道具誤傷，甚至面臨騷擾威脅。輿論指出，行業亂象頻發背後，是5天拍143集的畸形生產模式，安全規範被壓縮，演員權益成犧牲品。

