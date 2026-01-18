短劇女星揭黑幕！嬰兒深夜淋雨哭到撕心裂肺 劇組拒用假人拍攝

大陸短劇女演員邢昀。（圖／翻攝自演員邢昀 微博）

大陸短劇行業近年快速發展，卻也經常引發爭議。近日，短劇女演員邢昀在社群平台發文，曝光拍攝花絮中劇組竟要求一名小嬰兒在深夜淋灑水車製造的「大雨」長時間拍戲，令她憤怒。邢昀指出，該場景孩子的片酬僅800元人民幣（約新台幣3600元），卻要承受超過成人的拍攝強度，引發網友譁然。

邢昀在社群上怒斥「短劇總是這樣折磨女人和孩子！！！」，並透露偶然翻出助理拍的花絮。她表示，拍攝當時夜裡寒冷，劇情要求她看到母子倆淋雨後撐傘並給錢，與她演對手戲的女演員需背著小嬰兒完成淋雨戲，她說：「生氣不是因為我們淋雨，而是孩子被淋了好久，哭得撕心裂肺，真的無助又無力。」她直言，自己可以接受「敬業」的辛苦，但無法接受嬰兒被迫承受同樣待遇。最理想的做法是用假嬰兒替代，但劇組為了節省拍攝時間，拒絕提議，顯得行事草率、只圖方便。

廣告 廣告

邢昀也回憶，曾在西安拍攝一場雪後雨戲，自己穿單衣光腳在石子路上跑，全身被水淋濕，而一名嬰兒甚至被放進真實垃圾車中完成劇情效果。當時夜裡已近午夜，孩子父親笑嘻嘻表示：「拍完我們孩子還要去趕下一場呢！」孩子的母親臉色難看卻不敢提出意見。邢昀感嘆，短劇中許多小孩都承受類似壓力，呼籲劇組少用兒童角色，讓孩子回歸校園與童年。

事件曝光後，網友批評劇組缺乏基本的人道關懷，也質疑家長將孩子當作賺錢工具。網友紛紛提醒，嬰幼兒在低溫環境下長時間淋雨，極易引發肺炎及其他健康問題。邢昀則表示，拍攝前都有與家長溝通，家長自願參與，但她仍呼籲行業重視兒童安全，避免過度戲劇化而犧牲孩子健康。

更多中時新聞網報導

冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流

李多慧享受陳漢典餵食 竟是Lulu授意

王夢麟酒駕遭起訴 認錯「我逞強了」