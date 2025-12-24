短劇女神形象大崩！錄音外流驚爆毆打助理、欠薪 全網怒轟「封殺她」

記者陳宣如／綜合報導

近日，一段疑似中國短劇女星與助理因薪資糾紛爆發激烈衝突的錄音在陸網瘋傳，內容顯示雙方口角升級，甚至情緒失控動手互毆，最終驚動警方。網友透過音檔辨識聲音，認定涉事女星正是短劇界人氣女神「左一」（本名陳小清），消息一出立即衝上微博熱搜，引發網友炸鍋，驚呼「真的假的！」、「果然人不可貌相，封殺她吧！」。對此，左一隨後在社群平台證實是自己，詳細說明事件經過，並公開向助理及粉絲致歉。

「短劇女神」左一形象崩塌，錄音外洩驚傳毆打助理，還登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

據陸媒報導，事件起因為助理要求左一支付9月15日至23日的薪資及墊付費用，但左一以「未完成最後一天工作」為由拒絕支付。隨著爭執升級，左一情緒失控，動手與助理發生肢體衝突，助理遂報警處理。警方介入後認定雙方互毆，最終協商賠償5619.24人民幣（約新台幣2萬5145元），其中腦部檢查費用由劇組代付，左一本人未直接支付。

而爆發互毆事件的導火線，是某個下雨的夜晚行車時，助理拒絕冒險為左一停車取酒，認為存在安全風險。左一對這件事極度不滿，覺得助理不服從，之後助理提出離職並要求給付薪水，雙方矛盾開始加劇。錄音中可聽見左一多次怒吼著要助理「滾出我家」，並伴隨激烈拉扯聲，場面失控程度令人咋舌。

左一曬轉帳證明強調有支付酬勞給助理。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，左一立即在社群平台發出長文，向助理及粉絲致歉。她坦承「的確動手了」，強調無論如何，動手打人就是錯誤行為，並表示會引以為戒、接受社會監督。

除了認錯，左一也花大篇幅針對薪資爭議說明，公開多張截圖證明款項已透過劇組第三方發放，解釋這是為避免情緒再次激化，強調自己並非「拖欠薪水」。同時，左一也公開了第三方視角的說明，重現事發經過，包括助理在凌晨提出離職要求、態度囂張，導致雙方在住所內爆發肢體衝突，最終報警處理。

左一發長文向助理與粉絲道歉，坦承自己動手打助理。（圖／翻攝自微博）

左一在短劇圈向來以「百搭女神」形象著稱，代表作包括《失憶後男神成了她老公》、《傅先生別追了，大小姐是假的》及《我居然閃婚了禁慾男神》等。近期，她與短劇男神申浩男合作的《傅總，你的命我續上了》第2季備受期待，但此次事件已對她形象造成嚴重衝擊，傳出原定由她主演的部分短劇製作可能暫緩，投資方對合作產生顧慮。網友直言，演員品行在短劇市場至關重要，如今傳出打助理風波，形同「塌房」，恐將影響她未來接演新作及合作機會，引發網路熱議。

