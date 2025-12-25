短劇女神打助理又欠薪！嗆「打你怎麼了」遭炎上 急請大S律師救火

中國短劇女神左一爆出打助理醜聞，她出面道歉。翻攝百度



中國短劇女神左一爆出醜聞！近日網路流傳一段音檔，顯示女演員毆打助理，甚至拖欠薪資。事後證實主角就是左一，良好人設翻車。左一隨後發長文坦言有動手，強調已結清工資並給予醫療費，還請出曾為大S打官司的律師鄧高靜發出律師聲明，強調雙方早已於9月和解。

打人還嗆「有證據嗎」

網路瘋傳的這一段音檔可聽見，A先說「滾出去，滾出我的家，走開」，B表示「我肯定要結了工資才走，你要動手嗎？」然後怒喊「你打了我，你打了我的頭」，A再嗆「打你怎麼了，有證據嗎？」還表示「你敢動我的話，明天拍戲時就知道是誰動手了」。

中國短劇女神左一曾演過《尤物》、《我居然閃婚禁欲男神》等劇。翻攝百度

事後傳出動手的人是左一，被打的一方則是助理。人在現場的左一的化妝師、張姓助理本人也發文說明經過，化妝師指出，張女不知道何故，在只剩一個工作天的情況下，突然提出離職，急著討工資，兩人大吵才會動手。

急著喝氣泡酒成導火線

張姓助理坦言，在最後一天工作日凌晨，她提出離職，主因是有次收工返家，左一突然在車上說要喝氣泡酒，當時下著雨，她只好請司機停車，到後車廂取出飲品，事後想想覺得這樣的行徑很危險，就「不想做了」。

隨後網路傳言甚囂塵上，左一本人親自發長文說明，坦言「動手就是不對」、偶爾會沉溺在角色無法自拔，向當事人、粉絲道歉「對不起」，也表示沒有積欠工資，已將錢交由劇組，由劇組轉發，會引以為戒。

左一請律師鄧高靜發律師聲明。翻攝左一抖音

左一請律師鄧高靜發律師聲明。翻攝左一抖音

不知是否因輿論持續批評，左一昨再發出由鄧高靜署名的律師聲明，還原事件經過，表示今年9月，聘請張女自15日至24日擔任短期助理，未料對方在24日凌晨提出離職，她盼能做完當天工作，因此起爭執，說了氣話、發生拉扯行為，最後鬧上警局。

聲明強調花2.5萬和解

聲明中提到，24日凌晨，左一以將薪資、代墊款等費用共5619.24元人民幣（約2萬5137元台幣）轉帳給張女，於警局時再支付5600元人民幣（約2萬5051元台幣）作為和解金，雙方同意各自承擔醫藥費，也不追究法律責任。

左一也在聲明中再次道歉，並呼籲外界勿散播不實訊息，否則將採取法律行動。

左一長得清純甜美，原本頗受粉絲喜愛。翻攝百度

網不領情喊應該封殺

只是多數網友並不埋單，「作為演員想讓私德不影響事業是不可能的，短劇圈那麼多演員，沒有你，多的是人拍」、「剛火一點就這麼打助理，當大明星了不是要打導演」、「這種人不封殺，以後短劇圈內會出現更過分的」，僅少數粉絲認為助理做法不妥在先，人難免會控制不住衝動，又批助理明明和解還爆料，居心何在。

25歲的左一（原名陳小清）主演過《尤物》、《我居然閃婚了禁欲男神》、《傅先生別追了，大小姐是假的》等多部熱播短劇，因長相清純甜美，鄰家女孩的氣質頗受歡迎，如今身陷醜聞，演藝工作恐怕不保。

