短劇女神打助理又欠薪！嗆「打你怎麼了」遭炎上 急請大S律師救火
中國短劇女神左一爆出醜聞！近日網路流傳一段音檔，顯示女演員毆打助理，甚至拖欠薪資。事後證實主角就是左一，良好人設翻車。左一隨後發長文坦言有動手，強調已結清工資並給予醫療費，還請出曾為大S打官司的律師鄧高靜發出律師聲明，強調雙方早已於9月和解。
打人還嗆「有證據嗎」
網路瘋傳的這一段音檔可聽見，A先說「滾出去，滾出我的家，走開」，B表示「我肯定要結了工資才走，你要動手嗎？」然後怒喊「你打了我，你打了我的頭」，A再嗆「打你怎麼了，有證據嗎？」還表示「你敢動我的話，明天拍戲時就知道是誰動手了」。
事後傳出動手的人是左一，被打的一方則是助理。人在現場的左一的化妝師、張姓助理本人也發文說明經過，化妝師指出，張女不知道何故，在只剩一個工作天的情況下，突然提出離職，急著討工資，兩人大吵才會動手。
急著喝氣泡酒成導火線
張姓助理坦言，在最後一天工作日凌晨，她提出離職，主因是有次收工返家，左一突然在車上說要喝氣泡酒，當時下著雨，她只好請司機停車，到後車廂取出飲品，事後想想覺得這樣的行徑很危險，就「不想做了」。
隨後網路傳言甚囂塵上，左一本人親自發長文說明，坦言「動手就是不對」、偶爾會沉溺在角色無法自拔，向當事人、粉絲道歉「對不起」，也表示沒有積欠工資，已將錢交由劇組，由劇組轉發，會引以為戒。
不知是否因輿論持續批評，左一昨再發出由鄧高靜署名的律師聲明，還原事件經過，表示今年9月，聘請張女自15日至24日擔任短期助理，未料對方在24日凌晨提出離職，她盼能做完當天工作，因此起爭執，說了氣話、發生拉扯行為，最後鬧上警局。
聲明強調花2.5萬和解
聲明中提到，24日凌晨，左一以將薪資、代墊款等費用共5619.24元人民幣（約2萬5137元台幣）轉帳給張女，於警局時再支付5600元人民幣（約2萬5051元台幣）作為和解金，雙方同意各自承擔醫藥費，也不追究法律責任。
左一也在聲明中再次道歉，並呼籲外界勿散播不實訊息，否則將採取法律行動。
網不領情喊應該封殺
只是多數網友並不埋單，「作為演員想讓私德不影響事業是不可能的，短劇圈那麼多演員，沒有你，多的是人拍」、「剛火一點就這麼打助理，當大明星了不是要打導演」、「這種人不封殺，以後短劇圈內會出現更過分的」，僅少數粉絲認為助理做法不妥在先，人難免會控制不住衝動，又批助理明明和解還爆料，居心何在。
25歲的左一（原名陳小清）主演過《尤物》、《我居然閃婚了禁欲男神》、《傅先生別追了，大小姐是假的》等多部熱播短劇，因長相清純甜美，鄰家女孩的氣質頗受歡迎，如今身陷醜聞，演藝工作恐怕不保。
《太報》關心您
未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。
更多太報報導
孫燕姿公布2026年新計劃 確定唱回台北
才傳復合謝欣穎 王柏傑突發結婚登記照喊「最幸福的事」 網狂猜女方身分
話都是朱孝天在講！開撕F3「悶聲發大財」 爆3大黑幕：已去國台辦配合調查
其他人也在看
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 4
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 134
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
獨／才傳復合謝欣穎！王柏傑突曬「結婚登記照」經紀人6字回應了
演員王柏傑日前才證實與謝欣穎分手，感情狀態備受外界關注，沒想到他24日突然在社群平台限時動態貼出一張「結婚登記」照，瞬間掀起熱議。對此，經紀人也出面回應照片中人物的「真實身份」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 5
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 1 天前 ・ 25
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 12
浩子跨年0主持 親吐背後原因遭虧過氣了
[NOWnews今日新聞]公視台語台《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，今（23）日舉行開播記者會，主持人浩子與李霈瑜（大霈）以及全新助理主持林莎、山豬妹、冬天一同出席，將激盪出全新的節目火花。即將迎...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 13
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
「90年代女神」楊采妮51歲素顏曝光！齊肩長髮配甜美笑容，小紅書生活照美到像大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 20 小時前 ・ 4
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 4 天前 ・ 9
應曉薇痛哭答辯：士可殺不可辱 要求法官動用虎頭鍘開鍘檢察官
台北地院審理京華城容積率等弊案，今天上午輪到台北市議員應曉薇答辯，應曉薇激動痛陳近50分鐘，她說士可殺不可辱，京華城案她只是在做議員轉達民眾陳情的工作，沒有收賄，她誓死悍衛自己的尊嚴，她也將矛頭指向偵查檢察官林俊言，要求法官效法包青天，動用虎頭鍘斬奸鋤惡，開鍘林俊言。自由時報 ・ 1 天前 ・ 48
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前 ・ 15
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 15