短劇女神爆「毆打助理」錄音檔瘋傳登熱搜 本人認動手道歉

左一承認動手，發文道歉。（圖／翻攝自左一同學 抖音）

陸網近日瘋傳一段錄音檔，內容指稱一名短劇女星與助理因薪資問題爆發激烈口角，衝突過程中情緒失控甚至動手。由於音檔中聲線極具辨識度，不少網友迅速認出當事女星疑似為短劇圈人氣女神左一，消息曝光後立刻引發輿論譁然，相關話題也火速衝上社群熱搜，隨後，左一也發文承認動手。

從流出的錄音內容可聽見，助理向女演員追討薪資，女方語氣強硬，喝斥對方：「滾出我家」，而助理則回嗆：「不給工資不走」，期間助理指控自己遭到毆打頭部，左一則反問：「你有證據嗎？誰看見了」，雙方言語火藥味濃厚，隨後更傳出拉扯、哀號聲，場面相當混亂。

廣告 廣告

最終警方到場處理，並協助協調相關醫療檢查與賠償事宜，其中包含腦部檢查費用。不過，有網友發現相關款項是由劇組代為處理，並非由左一本人直接支付，再度引發外界質疑聲浪。

事件延燒數日後，左一於本月21日透過抖音平台發出長文聲明，首度正面回應風波。她在文中承認與助理發生肢體衝突，並公開向助理「小饅」及粉絲致歉，坦言不應以暴力解決問題：「的確是動手了，對於『動手』這件事情無論誰的對錯，我都必須真摯的向小饅再次道歉『對不起！』動手打人這件事情就是錯的，也向支持我信任我的粉絲們道歉『對不起，我沒有做到一個正確的榜樣，給大家演示一個錯誤的解決事情的方式』，對於這件事情我將引以為戒，在今後也請粉絲們以及社會上的各位網民朋友多加以監督。」

針對外界關注的薪資問題，左一解釋，事件發生後為避免雙方情緒再度激化，才委託劇組製片代為轉結工資，她同時曬出轉帳紀錄，強調金額5619.24人民幣（約2萬5145元），已全數結清：「事情發生後，我個人感覺應當找個公正的第三方來解決此次事件，避免雙方情緒的再次激化，因此找到了劇組的製片老師，委托他來代為轉結工資。」

外界質疑其說話態度傲慢囂張，左一坦言演短劇導致情緒太投入：「我承認偶爾會沈溺在一些戲份中無法及時緩過來，但那一定是類似於大喜大悲的這種情緒戲」。

事件曝光後，不僅重創左一多年來累積的清新形象，也對其演藝事業造成衝擊。據傳，她原本正在籌備的新劇，已因風波影響而暫時喊卡。而她的聲明內容無法完全滅火，大批網友留言批評：「果然是她，封殺吧」、「以後不看她的短劇了」、「打工人實慘」、「這種人絕不能讓她火，火了也是災難」、「哪來的這麽多借口，打人就是打人了」、「我到是沒想到會用『偶爾會沈迷在一些戲裏無法緩過來』洗白自己，我真服了」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

肺癌致死率居冠 證實與空汙有關

NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身