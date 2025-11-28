短劇女神被爆「闖素人婚房討喜糖」喧賓奪主 工作室急發聲明

遭爆闖素人婚房討喜糖，岳雨婷工作室發聲明澄清。（圖／翻攝自岳雨婷工作室 微博）

大陸「短劇女神」岳雨婷因主演多部爆款短劇而人氣攀升，近來卻因一則網路爆料陷入輿論風暴。有網友發文，指控她竟帶著大批粉絲「闖入」素人婚房討喜糖，相關話題「曝岳雨婷闖素人婚房討喜糖」28日衝上微博熱搜，引發廣泛討論。對此，岳雨婷工作室晚間火速發布嚴正聲明反擊，強調整件事遭惡意剪輯扭曲，將採取法律行動。

爆料者表示，岳雨婷當天帶著一群粉絲跑進陌生新人的婚房，不僅從主人準備的喜糖中拿糖給粉絲，還在婚房裡、新娘面前與粉絲互動寒暄，爆料網友稱現場有人喊著「不要把我拍進去」，但影片仍被粉絲無碼上傳，爆料者更不滿諷刺：「是不是覺得自己去了那地方是給人面子？」，甚至質疑岳雨婷「沒給紅包」卻高調現身，引起大量網友撻伐。

隨著爭議發酵，岳雨婷工作室今（28日）發布聲明，逐條駁斥不實指控。聲明中表示，岳雨婷是受新人親友邀請，才前往婚房送上祝福，並非網路所稱的擅闖婚房，「岳雨婷女士當日系在拍攝工作間隙，受到婚禮新人的家人明確邀請後，方才前往婚房致以祝賀」。

工作室強調，相關影片與圖片經惡意剪輯，對岳雨婷的名譽造成嚴重傷害，「部分網絡傳播內容與現場友好互動的事實嚴重不符，存在明顯誤導。目前，針對由此事衍生出的惡意剪輯、歪曲事實的圖片、視頻及言論，已對岳雨婷女士的個人聲譽及公眾形象造成嚴重損害。針對上述情況，我方已委托律師團隊依法進行證據保全工作，並將堅決通過法律途徑追究相關侵權主體的責任。」

同時表示，在香港火災救援進展備受關注的時刻，個人風波佔用公共資源，團隊深感不安與歉意，「我們再次懇請公眾將關注點回歸至真正需要關切的公共事件，也祝願這對新人永結同心，百年好合！感謝各界一直以來的監督與理解。」

