短劇女神驚爆欠薪、毆打助理 急找大S律師救火
中國大陸短劇女神左一近期捲入負面爭議，她與前助理爆出薪資糾紛，爭吵音檔瘋傳，人設翻車掀起熱議。對此，她本人寫下長文道歉，認了確實有動手，更強調已經匯款給對方，日前她再請出為大S（徐熙媛）打官司的律師鄧高靜代發聲明，強調雙方早已和解。
聲明還原來龍去脈，左一在9月15日決定錄取張姓女子擔任為期9天的短劇拍攝項目助理，然而同月24日凌晨，張女在左一住處提出離職，考慮當天短劇拍攝完就殺青，左一希望對方能完成工作再離開，兩人一言不合大打出手，甚至驚動警方。事後左一對於未能做好榜樣而道歉，並承諾將會引以為戒，接受外界監督。
另外對於欠薪爭議，聲明中指出左一在警局匯給張女8天的薪水等費用，一共人民幣5619.24元（約新台幣2.5萬元），另外兩人也簽訂協議，包含互相不追究法律責任、自願放棄傷情鑑定，左一還當場另付人民幣5600元（約台幣2萬5050元）作為補償，約定不再因此事產生任何糾紛，雙方當時也都在協議書上簽名。
鄧高靜代發聲明。（圖／翻攝自微博）
聲明曝光後，網友幾乎一面倒向左一「所以這個助理自願簽訂的協議同意和解了，然後又出來爆料的嗎」、「感覺是嫌賠償要的太少了，越想越氣才放出來的吧」、「助理真有心機啊！以後演員敢用不，和解了還發」、「找助理一定得看好了再用」。
