短劇導演心梗猝逝 無緣見作品「破千萬暴紅」片尾加框致敬

短劇《女相師》女主角孟娜。（圖／翻攝自是孟娜 微博）

大陸近期竄紅的黑馬短劇《女相師》話題不斷，該劇由孟娜、時康主演，自上線以來熱度狂飆，上線後播放量已突破8890萬次，口碑與流量齊飛。然而就在觀眾熱烈追劇之際，卻發現片尾字幕中，一位導演的名字被特別以方框標註，背後原因曝光後，令無數網友鼻酸。

綜合陸媒報導，《女相師》執行導演劉權友已於2026年1月8日於青島因心肌梗塞猝逝，享年43歲。該劇早在2025年11月就殺青，並於2026年1月28日正式上線，未料作品爆紅之際，劉權友卻無緣親眼見證成果，噩耗震驚影視圈。

《女相師》導演劉權友猝逝，享年43歲。（圖／翻攝自微博）

據悉，《女相師》總導演為王亞，為表達對劉權友的追思與敬意，特別將其名字署名置於演職員表首位，並在片尾以加框方式標註紀念，片尾懷念片段更放上劉權友的照片，致上最後敬意。女主角孟娜也留言致敬：「感謝權友導演讓『龍問心』這個角色有了鮮活模樣，光影長存，永遠銘記。」

業界人士指出，劉權友被譽為「節奏魔法師」，2020年從剪輯、廣告領域轉戰短劇製作，擅長以低成本打造高流量作品，常態為「七天拍完、三天後期、隔天上線」，還時常身兼編劇、制片、調色等職務。他過去執導的《逆命書》、《卦象迷局》等作品，皆憑藉緊湊敘事與高反轉設計，累積亮眼成績。

消息曝光後，網友紛紛留言哀悼：「真的好可惜，導演很會拍」、「《女相師》才剛追就出事，世事無常」、「還在期待第二部，沒想到成了遺作」。一部正值巔峰的作品，卻成為創作者的最後身影，也讓人不勝唏噓。

