短劇市場成新戰場 《奇跡》引發關注，折射兩岸影視產業不同節奏

【記者蔡宜儒/綜合報導】近來，由大陸中央廣播電視總台推出的原創短劇集《奇跡》在中國大陸播出後，相關內容經微博帳號「看台海」整理轉引，引起台灣部分媒體與影視圈關注。該劇以深圳為背景，透過多名基層勞動者與創業者的故事，呈現城市發展與個人奮鬥交織的樣貌，也被視為觀察大陸短劇產業佈局的重要案例。

▲圖說：原創短劇集《奇跡》在中國大陸播出後，引起台灣部分媒體與影視圈關注。（圖片來源/微博＠CCTV電視劇）

從產業面來看，《奇跡》具備指標意義。這是大陸中央廣播電視總台首度以完整規模切入短劇市場，顯示官方媒體體系正加快回應影音消費碎片化與平臺化趨勢。近年大陸短劇市場快速成長，內容型態由早期的情緒型、爽感型敘事，逐步轉向現實題材與生活敘事，製作端也朝標準化、模組化發展。

根據「看台海」彙整的相關報導，《奇跡》採單元式結構，角色背景橫跨服務業、創業者、文化產業與公共體系，降低理解門檻，也有助於在短時間內建立情感連結。業界人士指出，這類結構正符合短劇「高頻更新、快速觸達」的內容邏輯。

台灣媒體亦注意到此一現象。《世界新聞網》分析指出，《奇跡》將城市發展議題拆解為個體故事，有助於提升跨地域觀眾的接受度；《ETtoday新聞雲》則從市場角度認為，總台進場有助於拉高短劇製作門檻，並為產業建立示範規格。

短劇產業規模擴張 商業模式趨於成熟

從財經角度觀察，短劇已成為近年大陸影視產業成長最快的內容板塊之一。產業研究指出，短劇具備製作成本相對較低、回收週期短、變現模式多元等特性，逐步形成平臺分帳、會員付費、廣告合作、IP 授權與電商導流等複合型商業模式。

相較傳統電視劇動輒數年製作週期，短劇多以「數週開發、快速上線」為特徵，平臺可即時依據觀看數據調整投資方向，降低試錯成本。部分業者也將短劇視為內容測試與 IP 孵化的前端機制，再依市場反應延伸為長劇或其他影視產品。

《奇跡》此類由大型媒體機構主導的作品，則被業界解讀為短劇產業逐步走向制度化、規模化的象徵，有助於擴大短劇在主流平臺與電視端的能見度。

內容品質與時代對照 引發產業層次反思

影視圈人士指出，從製作層面來看，大陸廣電體系俗稱「總台」的作品，一向以製作規格完整、敘事結構嚴謹著稱，《奇跡》在影像質感、節奏掌控與演出完成度上，延續既有水準。但相較於形式本身，部分觀察認為，該劇更引人注意的，是其所折射的時代背景。

相關人士指出，不少台灣民眾與台資企業，實際上曾深度參與深圳過去四十五年的發展歷程，親身見證產業聚落成形與城市快速轉型；這段經驗也使部分觀眾在觀看《奇跡》時，產生對過往與當下的對照感受。這類反思未必來自劇情設定本身，而是源於觀眾將自身經驗投射於城市敘事之中，進而思考不同發展節奏下的產業環境變化。

外界解讀差異 內容屬性仍待市場驗證

隨著《奇跡》相關討論在台灣社群平臺擴散，外界對其內容屬性的解讀亦出現不同聲音。有觀察指出，該劇以深圳發展為敘事背景，呈現城市機會與個人流動，容易引發跨區域比較；但也有學者與影視產業人士認為，這類現實題材短劇仍應主要從產業與內容面向觀察。

相關人士指出，《奇跡》在敘事上以個人經驗與生活片段為主，未出現明確政策宣示或政治訴求，其定位更接近當前大陸短劇市場中，強調現實感與情感連結的內容路線。實際影響仍有賴觀眾接受度、市場表現及後續內容發展綜合評估。

值得注意的是，《奇跡》亦在部分曾於大陸工作、生活的台灣青年間引發共鳴。根據「看臺海」轉述，部分台青認為劇中呈現的職場節奏與結果導向邏輯，與自身在深圳、廣東等地的實際經驗相符。影視內容在此不僅是娛樂產品，也成為理解區域產業環境的間接窗口。

產業觀察人士指出，深圳長期被塑造成「創新城市」的敘事場景，本身即具高度象徵性。《奇跡》以城市為舞臺，描繪高密度嘗試與快速汰換的奮鬥樣態，與短劇產業追求效率與即時回饋的運作模式高度契合。

相較之下，台灣影視產業近年亦積極投入短影音與微短劇領域，但多仍停留在品牌合作或平臺試營運階段，市場規模、資金動能與制度支持仍有限。業界普遍認為，兩岸在市場體量與產業整合能力上的差距，使短劇產業發展節奏呈現不同曲線。

整體而言，《奇跡》在台灣引發的關注，不僅是一部作品的討論，也反映短劇作為新型內容型態，正逐步成為兩岸影視產業佈局的重要觀察指標，其後續市場表現與產業影響，仍有待持續追蹤。