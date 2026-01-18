短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠





「紅果短劇年度大賞」投票結果於1月11日正式出爐，本次榜單以「推薦值」為核心指標，綜合播放數據、觀眾互動與口碑討論，評選出年度最具影響力的10部口碑短劇。從仙俠、現代愛情到民國諜戰、古裝權謀，各類型百花齊放，其中多部作品成功破圈，甚至被譽為「短劇天花板」，成為年度必看推薦清單一次看！

紅果年度口碑短劇排行榜10.

《雲渺1：我修仙多年強億點怎麼了》（218萬推薦值）

王小億與薛濱弘連續合作《雲渺》系列五季，圍繞神女「雲渺」與僕從「周浮生」守護天道的終極使命展開。不同於多數仙俠劇強調愛情線，《雲渺》主打「契約主僕」關係，以強設定、快節奏與無戀愛走出差異化路線。「清冷神女×忠犬僕從」的組合極具辨識度，角色成長與世界觀鋪陳完整，系列完結後仍讓觀眾意猶未盡，紛紛敲碗原班人馬再度合作新作！

紅果年度口碑短劇排行榜9.

《刺蝟的擁抱》（237萬推薦值）

張晉宣、馬小宇主演的《刺蝟的擁抱》，改編自小說《野，才帶勁》，講述風流醫生「白擎煜」與商界女王「許薇」，從學生時代誤會分離，到成年後以協議婚姻再度交集。表面上是互相試探、各懷心思的婚姻博弈，實則雙向暗戀暗流湧動。劇中融合酒吧對峙、長輩催婚、心機配角攪局等高密度衝突橋段，情感拉扯虐中帶甜，觀眾評價兩人CP感強烈！

紅果年度口碑短劇排行榜8.

《千金謀》（249萬推薦值）

韓雨彤、曾輝主演的《千金謀》，以反套路設定引發話題，重生女主「祝朝雲」放棄情愛、專注經商搞事業，而皇帝「李元昭」卻成為戀愛腦，為追妻自願服下同心蠱，將生死主動權交給女主。劇中金句頻出，如「女子貪財便是德」和「男人的情誼輕飄飄，只有金子沉甸甸」，成功塑造清醒大女主人設。戲外落日雨輝CP真情侶身分加持，親密戲自然流暢！

紅果年度口碑短劇排行榜7.

《悅不負黎明》（301萬推薦值）

王格格、王皓禎主演的《悅不負黎明》，講述在婚禮當天遭遇背叛的「秦悅」，與背負心理陰影的前臥底警察「黎焰」之間的雙向救贖故事。作品跳脫傳統霸總套路，塑造「清醒獨立女主×鐵血柔情臥底」的雙強設定，情感推進克制而有層次。兩人自然流暢的對戲被封為「格外甜CP」，播出後迅速累積人氣，並火速無縫二搭新作《方夏》！

紅果年度口碑短劇排行榜6.

《念念有詞》（376萬推薦值）

何聰睿、劉念主演的《念念有詞》，改編自小說《豪門老公是啞巴？別慌，我是喇叭》，以話癆小太陽「桑鹿」，搭配患有選擇性緘默症的「封硯」，打造「喇叭新娘×啞巴總裁」的高反差設定。從契約婚姻到真心相愛，情感鋪陳細膩溫暖。兩人組成的「百念好何CP」已三搭三爆，戲外互動頻繁，新作《飛鳥之淵》更以「瘋批霸總」開啟第四次合作！

紅果年度口碑短劇排行榜5.

《春深鎖玉郎》（406萬推薦值）

陳添祥、劉念主演的《春深鎖玉郎》，講述「謝妙儀」重生後偽裝寡婦，張貼「重金求子」告示，計畫借子奪權掌控侯府，而攝政王「蕭昀」則化身落魄書生，以「茶系勾引術」主動求當外室，形成女A男O的強烈反差。陳添祥古裝造型成功破圈，被網友盛讚「從此小說男主有了臉」！

紅果年度口碑短劇排行榜4.

《心動還請告訴我》（466萬推薦值）

王凱沐、郭宇欣主演的《心動還請告訴我》，為2025年現象級短劇代表，上線10天即突破12億播放量。講述名媛「林淺」被迫聯姻，與冷漠丈夫「傅聿川」形同陌路，直到林淺確診腦瘤晚期後，選擇打破枷鎖活出自我，兩人因相似創傷逐漸靠近。作品由《好一個乖乖女》原班團隊操刀，電影級光影與場景調度，成功營造高質感浪漫氛圍！

紅果年度口碑短劇排行榜3.

《攻心為上》（497萬推薦值）

張翅、岳雨婷主演的《攻心為上》以古裝權謀題材突圍，講述穿越成炮灰的「沈卿」，透過步步為營攻略皇帝「軒轅翎」逆轉命運。張翅飾演的腹黑皇帝將權謀博弈融入細節演繹，岳雨婷塑造的「釣系美人」則被封為「媚嬌天花板」。精緻服化道與高張力對手戲備受好評，雖部分情節被指套路化，但「瘋批皇帝×職場穿越女」的攻心拉扯仍成熱議焦點！

紅果年度口碑短劇排行榜2.

《暗潮涌動》（508萬推薦值）

王小億、劉蕭旭主演的《暗潮涌動》，開創短劇少見的民國諜戰類型，講述特工「沈少塵」與狙擊手「佟雪」假扮情侶潛伏執行任務，結合「被窩密謀」、「致幻劑審訊」等高張力橋段。作品以嚴謹邏輯與紮實演技獲封「短劇版《潛伏》」，上線一週播放量即破5億，並獲國劇盛典「年度精品短劇」肯定！

紅果年度口碑短劇排行榜1.

《盛夏芬德拉》（643萬推薦值）

播放量高達44億的《盛夏芬德拉》，由劉蕭旭、郭宇欣主演，以「清醒女主×克制霸總」反套路設定打破短劇刻板印象。改編自小說《深情誘引》番外篇，講述自由攝影師「白清枚」與集團總裁「周晟安」的聯姻關係，主打尊重與平等的情感模式。劇中以「芬德拉玫瑰」象徵情感成長，三次綻放對應不同情感階段，被譽為短劇精品美學天花板！

從《雲渺》的無戀愛仙俠，到《盛夏芬德拉》的尊重式愛情，本屆紅果年度口碑短劇榜單不僅展現題材多元。若想一次補齊年度最具代表性的短劇佳作，這份排行榜無疑是最佳入門清單！

