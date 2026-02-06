短劇版《放羊的星星》演員名單公布！19歲楊鵬丞「接演林志穎角色」掀爭議

短劇版《放羊的星星》於2月5日正式公布主演名單，由翟一瑩飾演夏之星、楊鵬丞演出仲天騏，王宇威與楊謹羽分別飾演仲天駿與歐雅若。選角一公開，立刻在網路上掀起討論，不少觀眾對新演員能否撐起經典角色表達疑慮。

製作方公布的卡司中，4人皆活躍於短劇圈。翟一瑩近年作品量高，2025年參演超過20部短劇；年僅19歲的楊鵬丞同樣累積不少演出經驗，因外型較成熟，被網友暱稱為「小孩哥」。楊謹羽與王宇威也是短劇圈常見面孔，其中王宇威曾因短劇《麒麟送子天降喜福》出現「一胎生99子」的誇張設定，引發話題。

討論焦點主要集中在演員與原版角色的契合度。部分觀眾認為，楊鵬丞少了林志穎當年飾演仲天騏時的「痞帥貴公子」氣質，加上僅19歲，要詮釋賽車手兼財閥二公子的成熟氛圍並不容易；翟一瑩雖被肯定甜美形象，但也有人指出，她與劉荷娜詮釋的夏之星那種帶著脆弱感的草根設計師形象仍有落差。

另一個引發討論的重點，是短劇形式可能壓縮原作情感層次。原版20集內容，將濃縮為單集3到5分鐘的短劇節奏，觀眾擔心「相遇、誤會、重逢」的情緒鋪陳會被簡化，角色成長線變得單薄。雖然製作方表示「忠於原著、不做大幅改動」，並保留「手銬情緣」、「仲夏夜之星」手鍊等重要元素，不過短劇普遍拍攝期短、成本約50到60萬人民幣，也讓部分觀眾對成品質感抱持保留態度。

儘管爭議不少，仍有人期待新卡司能帶來不同詮釋。劇組已於2月4日在浙江悄悄開拍，預計7到8天完成拍攝，最終效果如何，仍有待首支預告片曝光後見分曉。

