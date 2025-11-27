短劇男神健身片「最後一秒」洩情？1曖昧舉動疑似戀情曝光

短劇男神曹天愷上傳健身影片疑洩戀情。（圖／翻攝自曹天愷微博）

36歲的短劇男神曹天愷，因183公分高挑身材與結實肌肉線條成為短劇圈人氣王，尤其在多部尺度愛情短劇中展現健壯腹肌，吸引大量粉絲追隨。近日他在社群上傳一段僅25秒的健身影片，卻意外被網友看成「官宣戀情」，猜測他與活躍短劇圈的24歲女神薛子祺正在交往，引發熱烈討論。

曹天愷影片中只標註「健身日常」，畫面裡他舉起20公斤槓鈴進行訓練，期間專注練舉重動作，而身後一名戴眼鏡、素顏打扮的女生全程在旁準備協助，當他逐漸適應重量後開始嘗試深蹲，最後一秒畫面卻成為全網焦點，該名女生突然伸手輕拍他一下屁股，兩人親密又自然默契的互動瞬間被網友捕捉。

影片曝光後，留言串瞬間被湧入的粉絲灌爆，不少人驚呼：「我X！這是官宣了？」、「最後那一下也太甜了吧」、「雖然一句話都沒說，但整個影片都是戀愛氛圍」、「恭喜老曹！太配了，這姐姐好美」、「是個大美人，老曹賺了」、「啊啊啊最後這下打屁股，是官宣了嗎」、「最自然的官宣，就是這種沒在講卻藏不住的互動。」

眼尖的粉絲也迅速認出，影片中的女生正是同在短劇圈的女神薛子祺。薛子祺現年24歲，外型亮眼、身材火辣，以一雙修長美腿聞名，在抖音平台更擁有高達75萬粉絲追蹤，兩人各自都有高人氣。

對於戀情揣測，曹天愷與薛子祺目前均未正面回應，但網路上的反應幾乎一面倒給予祝福，被網友形容是「神仙組合」，紛紛留言直誇：「郎才女貌，真的很配」，不少人也期待兩人未來若合作拍劇，勢必掀起新一波轟動。

