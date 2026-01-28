短劇男神公開「無犯罪證明」遭打臉！ 前女友下最後通牒：若迴避就公開更多證據

何健麒近期被爆吸毒、約砲女演員。（翻攝自何健麒微博）

有「短劇4大天王」的中國男演員何健麒，近期被一名自稱前女友的女子爆料，不僅涉毒還多次被警方帶走調查，而何健麒除了第一時間發文喊「別搞我」外，也在昨（27）日透過工作室公開「無犯罪紀錄證明」自清。不過該女隨後也發文喊，「若繼續迴避，將通過合法途徑維權並持續披露事實」。

何健麒憑藉著帥氣臉蛋在中國短劇界爆紅，還被封為「短劇4大天王」，先前桃色醜聞未平，近期又有一名自稱何健麒前女友的女子爆出，多次看到他吸毒，還被警方帶走接受檢驗，她還稱，何健麒曾與同戲女星發生性關係，上述的行為已經失德，請相關單位將他踢出演藝圈。

何健麒先前第一時間發文說，「大姊行銷號看多了吧，短劇演員沒那麼高收入，別搞我啦，一窮二白的，造謠你都得有個譜啊」，其工作室昨天則發文貼出「無犯罪紀錄證明」，內容中寫，「1995年2月26日至2026年1月25日期間。沒發現有犯罪紀錄」。

工作室還說，何健麒秉持對法律、對社會公眾、對自身名譽高度負責的態度，第一時間主動向警方說明情況，並全力配合公安機關就此進行的各項必要調查與檢測工作，以此證明所有的不實指控均為惡意揣測，「無心佔用更多公眾資源，也將繼續專注於演藝事業，以更多優秀作品回饋社會，並一如既往地自覺接受社會監督，積極承擔社會責任」。

而該名女子昨天則說，吸毒根本不涉刑，本來就沒有任何犯罪紀錄，拿通報+過期尿液檢查出來撐場面，純屬無效操作，法盲式洗白真大可不必吧，「檢舉他涉毒居然公開無犯罪證明就這事我能笑半年，工作室沒有懂法公關嗎」？

該名女子今天再發文說，嚴正要求何健麒、工作室公開警報處理結果，先前報警佔用公共執法資源，警方當天就已作出明確處理決定，至今卻刻意隱瞞、拒不回應。

該名女子批何健麒避重就輕、引導輿論，身為公眾人物理應對澄清事實尊重公共知情權，她也要求立即公開警方官方文書，若繼續迴避，將通過合法途徑維權並持續披露事實，「來吧！別拖延時間找資本了。誰報警回執單在誰那，趕緊發出來報警處理結果」！

