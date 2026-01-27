短劇男神爆「警方證實吸毒」 前女友怒：替受害者討公道

短劇男神何健麒遭前女友實名指控吸毒。（圖／翻攝自微博）





中國大陸短劇男神何健麒長相神似「王子」邱勝翊，憑藉多部作品被列為「短劇F4」之一，去（2025）年才剛經歷劈腿風波，未料近期再度被前女友爆料吸毒，雖然他大動作否認，然而前女友卻不罷休，今（27）日再度寫下長文，「我會一直堅持到底！」

何健麒為自證清白去做檢驗。（圖／翻攝自微博）

何健麒前女友表示，昨天下午2點已經配合警方完成取證及筆錄製作，「此次案件事實清晰、證據確鑿，警方當場明確告知，我所述的情況完全屬實，對他的報案不予立案，我沒有任何誣陷嫌疑！」更強調自己舉報的的確就是毒品。

前女友先前指控，何健麒在2021年雙方同居期間，親眼目睹對方吸毒，甚至因此被警方帶走調查，「而何健麒昨天特意去做檢測，想拿『近期沒涉毒』來證明『以前也沒涉毒』實在是讓人覺得可笑。」痛批這是耍粉絲的拙劣手段。

何健麒前女友直言，這次揭穿對方的真面目，是為了替那些被傷害過的女生們討公道，「據我了解，他做過的那些事，遠比去年爆料的內容更過分。」她坦言對於所有的質疑、指責及謾罵都不在乎，「但我絕不會因為任何壓力就退縮，對涉毒行為的零容忍，對惡人惡行的揭露，我也會一直堅持到底！」

何健麒前女友寫下長文。（圖／翻攝自微博）

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



