短劇男神遭爆吸毒多次被捕 主動尿檢曬無犯罪證明遭譏「文盲式洗白」

中國短劇男星何健麒走過感情風波，又冒出前女友爆料他吸毒史，透過工作室發證明自清。（翻攝何健麒工作室微博）

曾被稱為「短劇四大天王」的中國男星何健麒，近日遭一名自稱前女友的朱姓女子自拍影片爆料，指控何健麒涉毒且多次被警方帶走調查。何健麒第一時間發文「別搞我」，並表示已主動接受尿檢，隨後再透過工作室公開「無犯罪紀錄證明」自清；不過朱女並未因此收手，再度發文直言「吸毒根本不涉刑，本來就無任何犯罪紀錄」，嘲諷何健麒以「法盲式洗白」方式回應，實在可笑。

何健麒發文表示已經主動作尿檢檢測，仍被前女友（圖右）發文戳破盲點，表示吸毒是以前的事，尿檢只是欲蓋彌章。（左截圖何健麒微博，右截圖何健麒的債微博）

朱姓女子指稱，相關事件發生於多年前，質疑何健麒僅以近期檢測結果與無犯罪證明，無法釐清過往爭議。對此，何健麒方面則全面否認指控，強調從未涉毒，也未曾因相關事件遭警方處分，並表示將依法維權，針對不實指控保留法律追訴權。在無犯罪紀錄證明公開後，朱女揚言將開直播曬出證據，態度相當堅定。

朱女揚言開直播繼續爆料，此貼文目前已刪除。（截圖何健麒的債微博）

事件曝光後，網路上也掀起關於「吸毒是否構成刑事犯罪」的討論，有網友指出，即便不一定涉及刑責，仍可能涉及行政處分與公眾人物形象問題；也有人認為，在未有官方調查或司法結果前，不宜過早下定論。目前相關說法仍停留在當事人各執一詞階段，尚未有警方或司法機關對外公布明確調查結果。

何健麒去年以《深情誘引》短劇再度圈回劇迷，他與女主角王格格在其姐妹作《盛夏芬德拉》也有客串。（網路圖片）

值得注意的是，何健麒過去也曾因私生活爭議影響工作。去年3月，他捲入感情風波後，一度遭平台短暫封殺，並因此錯失演出于正製作的古裝劇《玉茗茶骨》的機會。沉寂一段時間後，何健麒重返短劇市場，憑藉多部作品累積聲量與話題，再度受到關注，未料近期又接連捲入新的醜聞爭議，演藝之路再添變數。

