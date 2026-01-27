短劇F4何健麒遭舉報吸毒！曬「無犯罪紀錄證明」打臉

「短劇F4」何健麒。（圖／翻攝自何健麒 微博）

大陸「短劇F4」之一、演員何健麒近日陷入染毒風波，被一名自稱前女友的朱女士（帳號「何健麒的債」）於1月25日實名舉報，指控何健麒2021年同居期間多次吸毒，並稱其曾被北京警方帶走進行尿檢、血檢與毛髮檢測，還為掩蓋痕跡長期接髮。對此，何健麒工作室發出「無犯罪記錄證明」打臉，自證清白，怒斥對方惡意揣測。

朱女士在舉報中表示，自己願意配合警方核查，並強調北京海淀警方對事件有辦案記錄。她表示自己曾目睹何健麒吸毒過程。對此，何健麒於26日親自發文，曬出便當照並表示已完成尿檢與毛髮檢測，自嘲表示：「尿檢髮檢做完，回家吃飯了。不是最近健身還真不夠體力闢謠」透過行動證明清白，不讓謠言影響工作與名譽。

何健麒發文稱已配合調查。（圖／翻攝自何健麒 微博）

此外，何健麒工作室也在27日正式發布聲明，公開「何健麒無犯罪記錄證明」，上面顯示何健麒在1995年至2026年1月25日期間，未發現有犯罪紀錄。工作室強調藝人對法律與社會高度負責，第一時間向警方說明情況，指控全屬惡意揣測。何健麒將繼續專注演藝事業，以更多作品回饋社會，同時一如既往接受社會監督，積極承擔社會責任。

何健麒工作室曬出無犯罪紀錄證明自清。（圖／翻攝自何健麒SEVEN-7工作室 微博）

何健麒工作室聲明曝光後，不少粉絲紛紛湧入支持表示：「何健麒清者自清！！」、「相信何健麒，不會做無底線，事情」、「該告就告」、「都跪下來給我孩子道歉！」、「身正不怕影子斜」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

