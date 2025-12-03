短命網紅手搖品牌+1？十盛昔捲「乳源爭議」關到全台剩1間



娛樂中心／綜合報導





不少網紅、YouTuber 會利用自身名氣與流量，透過副業為自己增加額外收入，而手搖飲店則是相對熱門的項目之一。不過，並不是所有的網紅飲料店都能經營長久。日前由網紅紀卜心、小吳經營的手搖飲品牌「十盛」，因捲入乳源爭議後似乎連帶影響業績，不僅全台門市關到只剩桃園1家，官方社群也悄悄關閉。







回顧當時「十盛熟成奶茶專賣店」捲入的爭議，是在去年7月被消基會點名其奶茶所使用的奶品標示不清、拒絕告知使用牛奶品牌，引發外界熱議。後續紀卜心、小吳表示確認將把「熟成」兩字下架，未來在用詞上必定更加小心謹慎。他們也強調，此次事件造成的誤解與不滿，以及未能及時解答消費者疑慮，帶給大家諸多困擾和不便，「真的很抱歉，對不起」。小吳之後也發布影片道歉，並澄清「自始至終」從未想過欺騙大眾。



短命網紅手搖品牌+1？紀卜心、小吳經營十盛捲「乳源爭議」關到剩1間

十盛從開業到衰退僅1年8個月。（圖／翻攝自十盛臉書、見習網美小吳IG）不過，兩人的道歉似乎仍無法讓業績起死回生。近期眼尖網友發現，「十盛」官方社群已悄悄下架；原本位於北部、東部的多家據點也陸續關閉，如今僅剩桃園中正店一間。該品牌從盛大開幕到衰退僅維持不到2年，似乎成為「廖老大」之後又一家短命的網紅手搖品牌。

原文出處：短命網紅手搖品牌+1？紀卜心、小吳經營十盛捲「乳源爭議」關到剩1間

