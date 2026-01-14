短多長空？川普政府宣布「這些條件」下 放行輝達H200晶片銷中

即時中心／林耿郁報導

美國政府昨（13）天正式批准輝達（Nvidia）旗下H200晶片，可「有條件」出口中國，包括出口前須先經過算力審核、銷中數量不得多於銷美數量，以及最重要的，晶片不得被用於「軍事用途」。

短多長空？路透社報導，根據美國政府最新公布的規定內容，H200晶片須由第三方實驗室測試其運算性能，並確認「用途中立」後方可銷往中國；中方買家僅能取得「不超過」美國市場出貨量50%的H200晶片，並須提出「足夠的資安程序」，保證這些晶片不得用於軍事用途。

另外也規範輝達，必須證明美國境內具備「充足供應量」，多餘部分才能賣給中國；至於如何落實這些要求？細節尚未具體公布。

美國總統川普上（12）月宣布，將允許輝達高階晶片在繳納25%費用後出口中國，引發民主、共和兩黨對中國軍事科技加速的疑慮。

中國科技企業先前已下訂超過200萬顆H200晶片，每片單價約2.7萬美元（約85.4萬新台幣），訂購量遠超輝達現有的約70萬顆庫存。

輝達執行長黃仁勳日前在美國消費性電子展（CES）表示，公司正提高H200產能，以因應「全球需求」。

曾在拜登政府國安會任職的科技政策官員韓賽夫（Saif Khan）指出，新規定恐大幅提升中國AI運算能力，約等同一家美國前沿AI公司目前所擁有的算力規模，同時也將考驗美方「客戶識別」與限制條款的執行能力與強度。

拜登政府先前因國安考量，禁止高階AI晶片出口中國；川普政府則認為，維持輝達與超微（AMD）晶片在中國市場的佔有，能迫使中方企業減少自製、研發高階AI晶片的腳步，延緩與美國的晶片競賽。

