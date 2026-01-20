短天期行程與高頻率出遊成為趨勢 晴天旅遊推出相關行成滿足旅客需求

晴天旅遊分析，短天期行程與高頻率出遊將成為民眾出國旅遊的趨勢。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

台灣地區民眾出國旅遊方式改變，晴天旅遊董事長陳依福二十日指出，短天期與高頻率已經成為民眾出國旅遊之趨勢。晴日旅遊總經理黃清涼預估，今年日本線之旅行團費可望下滑。

陳依福指出，去年一到十一月台灣地區出國旅次為一七三八萬人次，預估全年累計可達一八八０萬人次，但實際出國旅遊的民眾卻只有約七百零九萬人，亦即會出國的民眾平均每年出國二點四五次，出國頻率較過去增加。對比日本有一億多的人口，但每年出國旅次僅一四一０萬人次，也顯示台灣民眾比日本民眾更喜歡出國旅行。

陳依福分析，台灣民眾出國是朝天數短、高頻率的方向發展，旅行者也將配合民眾需求設計這類更精緻的短天期遊程。

陳依福表示，旅行業面對出國旅客回流，但真正重要的不是「人回來了」，而是旅遊怎麼玩，已經完全不

一樣了。在這波回溫潮中，雖然歐洲僅占整體出境人次約百分之八，卻吃下超過百分之二十的出國旅遊支出，成為最具價值的市場區塊，也是旅行業者大顯身手的必爭之地。

去年晴天旅遊集團在此交出令人激賞的成績單不只出團數、人數同步創新高，年底更一口氣拿下四座金質旅遊獎，讓集團成立十七年來，累積金旅獎總數達卅八座。

在競爭最激烈、操作難度最高的西歐組別中，法國全覽拔得頭籌；招牌產品克羅埃西亞，則以橫跨北義山區的特殊設計四度獲獎；而甫上架的西班牙朝聖之路、多洛米堤行程，更是團團爆滿。這些成績背後，並不是運氣，而是市場正在對「深度、節奏與內容」投下明確的信任票。

晴天旅遊董事長陳依福觀察，疫情後的旅客，不是比較少出國，而是出國前想得更多。「只給一種行程，已經很難滿足現在的玩家。」以克羅埃西亞為例，晴天旅遊依旅遊天數、航空公司、文化深度與跨國搭配，規劃出六至七套不同路線，讓旅客即使選擇團體旅遊，也能保有「這是為我挑的」那種感覺。

同樣的思考，也發生在土耳其遊程設計上，面對當地政府規定團體必須進購物站，晴天旅遊反而選擇把選項攤開，清楚區分進購物站與不進購物站，後者雖然需額外付稅、團費略高，銷售表現卻更好。陳依福直言，資訊愈透明，旅客反而愈願意相信你，這不是犧牲，而是雙贏。

除了歐洲核心市場，晴天旅遊的部分產品線，也明顯往探索型移動。墨西哥亡靈節剛上架幾乎滿團；西班牙加納利群島結合朝聖之路，成為度假型新選擇；而非洲的納米比亞、突尼西亞，雖然團量不大，詢問度卻持續攀升。這些行程的共同點是，不求快、不求多，而是值得。當高資產旅客玩遍世界，真正吸引他們的，是那些一生至少該去一次的旅程。

晴天旅遊強調，布局全系列產品 不全壓在單一市場 落實世界旅人想法，集團中專營中高端日本市場的晴日旅遊，在今年開年即交出亮眼成績；持續以「主題型、風格型」商品拉開與市場的距離，從白川鄉點燈、長岡與松江花火，到與日本知名旅遊雜誌旅色獨家合作，總經理黃清涼表示，主題絕對是晴日的主攻項目，要來證明即便是成熟市場，只要願意深耕內容，仍能不斷創造吸引力。

在大陸市場布局上，去年成立的晴友讀中旅行社，也逐漸在集團多角化經營中站穩腳步。設計上注入更多金獎元素，像是全面導入VIP航空座椅用車，解決拉車之累；旅宿升級，採用國際型酒店，也融入米其林料理。今年專業交流團及服務高端自由行客戶，將是晴友努力方向。讓「交流」不只是走訪景點，而是重新理解土地、 找回感動。

晴天旅遊指出，去年旅客 真的回來了，但回來的不是舊玩法，而是一群更成熟、更知道自己要什麼的旅人。對晴天旅遊而言，今年不只是把人帶到世界的另一端，而是陪著旅人，用適合自己的節奏，把世界走得更深一點。