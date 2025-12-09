短尾矮袋鼠KKOTKA勾卡Dream Plaza快閃店首登台！2米高氣偶3大打卡點70款周邊必追

文／景點+ Rhoda整理報導

韓國YOUNG FOREST以世界上最快樂的動物——澳洲短尾袋鼠為主角，創作出「勾卡KKOTKA」，首次登台打造《勾卡KKOTKA快閃店》！活動自12月15日起在台北Dream Plaza 5F登場。快閃店特別打造三大打卡點，其中更包括2米高的「愛心勾卡KKOTKA」，粉絲們必拍打卡！

韓國超人氣短尾矮袋鼠《勾卡KKOTKA快閃店》12月15日起於Dream Plaza登場！（圖／YOUNG FOREST，以下同）

在《勾卡KKOTKA快閃店》，遠遠就能看到2公尺高的充氣玩偶「愛心勾卡KKOTKA」，抱著紅心的造型散發療癒氛圍。

快閃店內還設有「勾卡KKOTKA吃播秀」，上排的勾卡KKOTKA正享用關東煮、鯛魚燒與巧克力，下排則忙著推購物車或搬運包裹。

旁邊的主視覺區還有正在吃香甜蕃薯的勾卡KKOTKA，各種呆萌模樣將融化粉絲們的心！

從一朵花裡蹦出來的勾卡KKOTKA，來自奇妙的YOUNG FOREST。今年聖誕節的交換禮物，就交給勾卡KKOTKA來解決！

《勾卡KKOTKA快閃店》推出多樣周邊商品，包括抱著紅心或粉紅禮盒的玩偶，以及立體造型鑰匙圈、軟質鑰匙圈和造型磁鐵等，兼具趣味與收藏價值。

日常生活用品如陶土杯墊、木杯墊、冷水瓶、隨身鏡和T-shirt，則以勾卡KKOTKA的可愛日常動作為設計，既實用又療癒。

此外，快閃店還販售飲料提袋、針織包、抱枕、毛毛徽章、帆布包及壓克力鑰匙圈等商品，造型多樣、質感精緻，是交換禮物或冬季生活的絕佳選擇。

想要和勾卡KKOTKA拍照打卡、挑選交換禮物或療癒小物，趕快把握機會前往快閃店！

【Info】

勾卡KKOTKA快閃店

展覽日期：2025年12月15日 - 2026年1月25日

展覽地點：台北Dream Plaza 5F

展覽地址：台北市信義區松高路11號5樓

營業時間：週日至週四 11:00 - 21:30，週五至週六 11:00 - 22:00

