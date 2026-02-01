短影音成癮可能影響數十年 醫師建議替代性休閒資源

臺大醫院副院長、精神醫學部主治醫師高淑芬(左三)分享醫學觀察

為了防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，教育部推動校園網路防護措施。由於有越來越多兒少因為網路與手機成癮，醫師指出，長期網路成癮與多種精神疾病高度相關，建議家長可提供替代性休閒資源，增加非螢幕活動時間。

臺大醫院副院長、精神醫學部主治醫師高淑芬表示，自己從事30多年兒童青少年精神醫療，她以自己臨床經驗分享觀察指出，全國流行病學調查顯示，兒童青少年精神疾病盛行率約28％。網路遊戲成癮約3.1％，網路成癮約12.1％，手機遊戲問題約20％，網路霸凌加害與受害合計約15％。

高淑芬副院長指出，青春期正值腦部快速發展，短影音的高速節奏與強烈感官刺激會過度活化多巴胺系統，導致追求即時回饋、耐心下降、衝動增加。且前額葉尚未成熟，會進一步造成專注力下降、執行功能弱化、記憶力變差，以及情緒與社交網絡過度敏感。長期觀看，可能引發焦慮、憂鬱、社交退縮、自尊下降與情緒調節困難，更可能提高網路與短影音成癮風險，加上短影音內容來源不明，單一化資訊餵養會偏離正常發展軌跡，影響價值觀與認知發展，後果可能延續數十年。

高淑芬副院長表示，目前已發現網路成癮與ADHD、憂鬱症、自閉症高度相關，因此需要精準評估與治療，同時改善家庭功能與社會環境。最重要的是，建議提供替代性休閒資源，增加非螢幕活動時間。