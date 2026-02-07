短影音成癮！南韓人6成「每月看不到一頁書」 逾9成教師：學生閱讀力下降

現代人短影音成癮，閱讀能力下降。路透社資料照



據南韓媒體今天（2/7）報導，調查顯示，6成南韓人每月的閱讀總量，連一頁文章都達不到，更有超過9成的教師認為，學生閱讀能力較過去下降。現代社會AI與短影音普及，越來越多人依賴科技、放棄閱讀，但如何善用AI技術，其實與閱讀力有很大關係。

據《朝鮮日報》報導，南韓的學校與職場中，越來越多人的閱讀理解能力不足，韓國教師團體總聯合會公佈一項報告，調查全國941名小學與國高中教師，結果顯示，高達95.1%的教師認為：「與過去相比，學生的閱讀理解能力下降。」

教師們憂心說道：「學生把閱讀長文，當作『上個世代的遺物』，再這樣下去，未來恐怕連基本溝通都有困難。」

報導指出，這種情況並非只出現在學生，而是整個社會的問題，近年來人工智慧（AI）、短影音普及，能夠閱讀深度文章的人越來越少，甚至連部分公司，都要求員工接受閱讀理解力的培訓。

南韓國立國語院2024年的調查顯示，全國5千名成年人當中，高達58.8%的人，一個月讀不到一頁文章，等於每10人當中，就有6人是「書盲」。

經濟合作暨發展組織（OECD）2024年的調查指出，南韓成年人的語言能力為249分，比OECD平均（260分），低了11分，雖然南韓的大學教育比例，在OECD會員國當中高居第一，閱讀理解能力卻比平均值還低。

報導強調，隨著AI時代到來，閱讀長文的能力反而更加重要，閱讀能力越強的人，越知道如何對AI下達精確指令（Prompt），以及如何對AI生成的內容進行檢驗。

