短影音滑到停不下來？ 身心科醫警告：專注力正在被偷走

【記者黃泓哲／台北報導】短影音滑不停，真的只是放鬆嗎？不少人發現，明明只是想看幾分鐘，卻一不小心滑到深夜，放下手機後反而更空虛、焦慮，甚至腦袋轉不動、工作難以專心。身心科醫師提醒，過度沉迷短影音，其實正在悄悄改變大腦的運作方式，讓人越來越難專注。

新竹身心科醫師鄭佳益分享，一名33歲工程師半年來每天沉浸在Reels、TikTok、YouTube Shorts中，幾乎夜夜滑到凌晨，結果白天精神渙散、情緒暴躁，連過去喜歡的事都提不起勁。鄭佳益指出，近2年類似個案明顯增加，常見症狀包括注意力下降、記憶力變差、情緒起伏大與睡眠品質惡化，「大腦被演算法訓練成只想要快速獎勵。」

為什麼短影音這麼容易上癮？鄭佳益解釋，短影音正好命中大腦的獎勵系統。幾秒就能看到新內容、無限滑動沒有結束點，加上演算法越看越懂你，讓多巴胺不斷被刺激。久而久之，大腦會對閱讀、運動、深度工作等「慢回報」的事情失去耐心，專注力變短、情緒更不穩，甚至影響睡眠。

想把注意力拿回來，醫師建議從日常做起。包括替短影音App設使用上限、睡前1至2小時不滑手機、把App移出首頁或改成灰階畫面；需要專心時，直接讓手機「消失」。同時練習一次只做一件事，用運動、戶外活動或每天20至30分鐘的深度專注時間，取代高速數位刺激。鄭佳益強調，大腦具有可塑性，只要願意開始調整，專注力是可以慢慢找回來的。

