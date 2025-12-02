短影音稍縱即逝 Podcast建立信任
自2021年創辦新科技公司至今，我們一直聚焦在以Podcast為個人或公司打造品牌、擴大影響力及協助行銷。最常被朋友問一個問題：為何你們不做短影音？這背後其實牽涉到一個根本誤解，那就是大家把Podcast當成「沒有畫面的YouTube」。好像只要發個聲音、聊聊天，就可以了，但如果加了影像，才算是真正的內容。
Podcast不是沒有畫面的短影音，它是一種完全不同的媒介邏輯。短影音靠刺激、靠眼球、靠3秒鐘抓注意力；Podcast靠的是陪伴、靠聲音、靠30分鐘的信任。
很多品牌一開始做Podcast，用錯邏輯，開場要快、節奏要炸，以為多剪點音效就能吸引人，結果聽眾反而覺得吵。因為Podcast最怕的就是「假熱鬧」。聲音媒體的魔力，不在於刺激，而在於情緒的延展。
一般人對Podcast最大的誤解，還有一點。他們以為Podcast跟短影音一樣，靠演算法推播、靠爆點吸眼球。事實上，Podcast的世界是「反演算法」的。它靠的是口碑、靠的是時間、靠的是主持人的人格魅力。這是一場長跑，不是百米衝刺。你不能期待今天上架，明天就變成像「游刃有餘」一樣爆紅。
Podcast的價值，在於慢慢滲透，讓聽眾覺得你是可信賴的聲音。「游刃有餘」短影音可能只有3周生命！3周，要如何建立品牌？你要賣歌？要賣王世堅公仔？還是賣課程？
短影音幫你「被看見」，Podcast幫你「被記得」。短影音是流量，Podcast是關係。前者靠煽情，後者靠信任。這兩個都重要，但功能完全不同。如果預算允許，你可以用短影音開門，吸引新觀眾；再用Podcast講深度，建立品牌人格。這樣的組合很完整。否則，你只是在輪迴於一次性點擊的焦慮裡。
行銷Podcast最好的方向，不是硬銷產品，而是說故事、講價值。讓聽眾覺得，這品牌有腦袋、有溫度。Podcast的聽眾不想被推銷，他們想被理解。他們想知道這家公司背後在想什麼、為什麼做這件事。
聲音能傳遞情緒，也能傳遞誠意。一旦他信任你，轉換率自然會發生。短影音靠演算法的冷計算；Podcast靠訂閱與推薦的暖傳播。一個算曝光，一個養關係。一個打廣告，一個經營社群。所以，短影音適合快節奏的活動宣傳；Podcast則適合品牌長期經營。
當你想讓人記得你的故事、你的理念、你的聲音──Podcast才是最佳舞台。很多人抱怨Podcast沒流量，那是因為用錯了標準，Podcast不是要衝播放數，它要的是滲透率、信任率、忠誠度。這些才是品牌能創造長尾效應的原因。
短影音可能十萬人看，關注力卻稍縱即逝；Podcast可能只有5千人聽，卻有過半的人follow你。在行銷學裡，這叫「高信任轉換率」，它比任何曝光都更值錢。Podcast的行銷未來，也會愈來愈多元。它不只是廣告管道，而是品牌敘事中心。可以結合社群、短影音、實體活動，形成聲音生態鏈。短影音引流、社群放大、Podcast深化──三者連成一條品牌故事的聲音通路。這樣品牌才不會只是浮在流量浪潮上，而是站在信任之上。
最後仍要提醒從業人員，Podcast最難也最好的地方，在於它「藏不住」。聲音會洩漏情緒，也會放大真誠。如果你是假的，聽眾3分鐘就聽得出來；如果你是真誠的，聽眾也會長期陪著節目共同成長。在這個注意力破碎的年代──被信任，比被看見可能更稀有。（作者為科技公司執行長）
