短影音製作打造公共議題新溝通力——宏林跨媒體攜手新北市政府衛生局推動毒品防治短片

在資訊爆炸的時代，如何讓公共議題被看見、被記住，成為行銷傳播的重要挑戰。近年來，短影音製作 成為政府與品牌推動政策宣導的關鍵利器。宏林跨媒體在 114 年度成功承接 新北市政府衛生局「毒品危害防制短影音委託製作及宣傳採購案」，以創意故事與真實情境融合，打造出兼具教育意涵與社群吸引力的短影音系列，讓反毒訊息以更貼近年輕世代的方式傳遞出去。

短影音製作讓毒品防治變得「可感可近」

透過影像敘事的力量，宏林團隊以年輕世代熟悉的社群語彙重新詮釋「毒品防治」議題。從「甜蜜糖衣」到「安胎補品」、「香粉誘惑」再到「第一口電子菸」等多支短片，皆以劇情化手法揭露潛藏危機，並以輕快節奏與真實反轉引導觀眾思考。

廣告 廣告

每支影片都由專業導演操刀，配合現代化攝影語言與TikTok、Reels等平台的節奏設計，強化了教育內容的可看性。這種創意導向的 短影音製作 模式，讓公共議題不再艱澀，而是能以娛樂化的形式進入群眾視野。

短影音製作以戲劇化情境吸引觀眾關注毒品防治議題。

短影音製作由行銷長程品恆親自演出 以行動詮釋反毒信念

值得一提的是，此次專案由 行銷長程品恆 親自參與演出，詮釋劇中關鍵角色。他不僅以專業行銷人的角度監製整體影像策略，更以真實投入的姿態，讓角色情感更具感染力。

程品恆表示：「這不只是行銷案，而是一場關於價值傳遞的創作。我們希望用短影音的語言，把『拒絕第一口』的理念變成年輕人願意分享、願意記住的故事。」

宏林跨媒體團隊在製作中也導入 AI 剪輯技術與社群互動測試，讓影片更貼合觀眾行為，創造高觸及率與良好迴響。

行銷長程品恆親自參與短影音製作演出，以真實情感傳達反毒意念。

短影音製作成為公共溝通的策略核心

從這次與 新北市政府衛生局 的合作可見，公共政策傳播正迎來新型態轉變。相較於過往單向的文宣或海報，短影音以視覺衝擊與情緒共鳴成為社群傳播首選。

宏林跨媒體在本案中展現的不只是技術執行，更是策略思維——將政策訊息轉化為故事內容，並搭配演員、配樂、後製剪輯的節奏控制，實現了教育與娛樂兼具的「寓教於樂式反毒宣導」。

這也讓 短影音製作 從品牌推廣延伸到社會議題溝通，成為政府與企業共同實踐社會責任的重要媒介。

短影音製作結合故事張力與視覺美學，成為毒品防治宣導的新典範。

結語

114 年度「毒品危害防制短影音委託製作及宣傳採購案」不只是一次成功的影片製作，更是宏林跨媒體實踐社會責任的代表案例。透過 短影音製作 的創意能量，讓公共議題有了新的被理解方式，也讓反毒信念以更深刻的形式進入人心。

宏林跨媒體將持續以「內容＋策略＋媒體」的整合行銷能量，協助更多機構以影像傳遞價值，創造影響力，讓每一支影片都成為社會改變的起點。

這篇文章 短影音製作打造公共議題新溝通力——宏林跨媒體攜手新北市政府衛生局推動毒品防治短片 最早出現於 行銷人。