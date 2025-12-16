短影音製作揭秘：如何打造吸引看房的沉浸式房產內容？

即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日挾國會人數優勢，狂推高爭議性政治法案，引發全體國人擔憂；尤其去（2024）年「全國大罷免」藍白大勝，更讓在野黨野心勃勃，最近先後拋出助理費除罪化、反年金改革、數次修正財劃法…等爭議修法。縱使前述法條，挨批有違憲疑慮，藍白仍不管不顧；對此，先前已吞下「普發現金」一案的政院團隊不忍了，傳出將以不副署、不執行等方案反制。藍委翁曉玲因此相當不滿，揚言砍除總統、閣揆的薪資。

