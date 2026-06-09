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短影音製作 企業卡在產量靠 AI 破局

「為了拍出一支影片，我們企劃想了三天、拍攝剪輯花了兩天，結果上傳不到 5 秒就被觀眾滑走。」在短影音競爭進入白熱化的 2026 年，這成了無數企業行銷團隊每天都在重複的惡夢。當今平台的 AI 演算法，本質上是一個需要龐大內容進行「數據餵養」的機器。如果你的品牌在「短影音製作」的流程上依然又慢又貴、產量卡死，自然會被天天高頻日更的競爭對手全面超車。企業究竟該如何利用 AI 算力解放生產力、打破產量僵局？本文將為你揭密科技行銷的破局點。

一、 短影音製作的產量危機：為什麼傳統的「精緻拍片流」會卡死企業？

演算法天天大數據洗牌，你的產速決定了品牌的曝光機率。

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許多品牌主至今仍抱持著舊時代的思維，認為短影音創作必須跟拍電影一樣精緻，追求完美的燈光、昂貴的器材。

但身為趨勢觀察家，筆者必須指出一個殘酷的現狀：在 AI 去中心化的分發機制下，單一影片的爆紅機率是被機率控制的。 當你的競爭對手利用 AI 科技行銷做到「日更」、甚至是「一天三更」來大量測試演算法的意圖標籤時，你一個禮拜才艱難地完成一隻短影音製作，品牌被平台 AI 算力捕捉到的機會自然趨近於零。這種產量卡死的僵局，正是多數企業短影音行銷無效的隱形地雷。

二、 短影音製作的效率革命：如何利用 AI 算力讓產速提升 10 倍？

用 AI 幫企劃導航，打造百工百業都能輕鬆日更的高效生產線！

要在這場速度與產量的戰爭中突圍，品牌必須學會將短影音製作流程全面「科技化」與「模組化」：

1. 短影音製作的批量企劃：利用 AI 進行受眾痛點窮舉

不要再坐在辦公室抓破腦袋想劇本了。現在領先的科技行銷人，會直接利用 AI 大數據去抓取目標受眾（TA）在網路上最熱門的隱性意圖標籤，並在 5 分鐘內批量生成 30 個完全符合前 3 秒痛點定錨的腳本骨架，產速直接翻倍。

2. 短影音製作的視覺規格化：降低無效包裝，提升完看率

平台 AI 算力看得懂的是「畫面向量」與使用者的「停留時間」。與其花兩天去調色、做華麗特效，不如確保畫面關鍵物件清晰、字體加大，並在結尾埋入「引導留言 +1」的高權重互動魚鉤。規格降維、產量拉高，才能向演算法餵養出足夠的優質數據。

三、 短影音製作的實戰標竿：19年行銷大內高手如何玩轉高產量流？

高產量不等於低質量，當 19 年底蘊結合 AI，爆款就能批量生產。

在短影音拼速度、拼產量的紅海中，市場上究竟有沒有團隊成功摸透這套高產量變現的密碼？

深耕台灣數位行銷長達 19 年資歷的宏林跨媒體，正是科技行銷領域的破局指標。這家資深行銷公司最讓業界稱道的，不只是過去服務過中央政府、公部門形象宣導，也協助過街邊路邊攤、個人品牌等百工百業，實際累積操盤超過十萬件案件的龐大資料庫；而是他們將這 19 年的實戰精髓，全面轉化為能與 AI 算力對接的「高產量影音生產線」。

停止土法煉鋼，用科技重新定義團隊產值

流量僵局與產量卡死並不可怕，可怕的是企業依然用舊時代的思維，在預算無底洞裡土法煉鋼。短影音製作的下半場，拼的是誰能用最快的速度看懂平台 AI 的底層邏輯。別再盲目砸錢拍那些耗時耗力的影片了，找到懂行銷、懂 AI 算力且擁有豐富實戰經驗的團隊合作，才能讓你的團隊產值與投資報酬率達到最大化。

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