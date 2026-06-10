短影音高手看過來！這項競賽總獎金70萬元

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〔記者洪定宏／高雄報導〕海保署主辦的「海洋保育創意短影音競賽」即日起報名至今年8月21日截止，總獎金70萬元，其中專業組金獎最高可獲得8萬5千元獎金，預計9月公布入圍名單、11月舉辦頒獎典禮。

海保署表示，今年競賽主題為「重新定位你與海洋的關係」，希望以「尋找海的呼吸」為核心，邀請全民透過鏡頭與創意，重新思考人與海洋之間的關係，從生活、文化、生態到未來想像等不同角度出發，記錄海洋最真實動人的樣貌。

海保署指出，今年競賽共規劃中小學組、高中組、大專組、社會組、AI組及專業組等6大類別，「AI組」為首度新增，鼓勵參賽者運用生成式AI技術輔助創作，總獎金70萬元，其中專業組金獎最高可獲得8萬5千元獎金，後續將鼓勵優秀作品參與「Oceanic Global」國際競賽。

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