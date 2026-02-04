「短影音」上癮全因大腦一機制！ 長輩滑不停小心憂鬱、焦慮風險增 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

影音平台「滑不停」可不是年輕人的通病而已，台北慈濟醫院精神醫學部醫師劉芸安提醒，門診觀察，許多長者開始接觸並習慣以短影音作為日常娛樂與消遣，尤其在年節期間，因作息調整、外出活動減少等情形，長輩使用3C產品頻率隨之增加，可能悄悄影響身心狀態，若長期以影音內容取代實際互動，恐使情感連結減弱，孤獨感加劇，並伴隨憂鬱、焦慮等身心共病風險。

近年短影音崛起，相較具有完整敘事、節奏較慢的長影音，短影音多為數十秒至一分鐘的內容，視覺效果強烈，並搭配個人化推播設計，容易吸引目光。

劉芸安說，這類影音形式會啟動大腦獎賞回路系統，促使多巴胺分泌，每一次新的畫面或資訊，都帶來短暫愉悅，讓大腦持續期待下一個刺激。但若長時間、單一型態地沉浸其中，可能對身心與生活產生影響。

這樣的機制不分年齡！劉芸安指出，一般民眾也可能出現相同影響，另外還有可能出現眼睛疲勞、肩頸痠痛、睡眠品質下降，以及專注力降低、情緒較易煩躁等情形，但對長者而言，因生理機能與生活型態不同，更需要特別留意。

劉芸安表示，尤其過年本應是家人圍坐、話家常的時刻，卻常見長輩與子女各自滑著手機，互動被螢幕取代，建議家人可以從日常生活中觀察長輩的使用狀況。若發現長輩幾乎所有閒暇時間都以3C產品為主要娛樂，少與外界互動，或手機離身時出現焦躁不安、情緒起伏較大等情形，都是需值得留意的警訊。

劉芸安說，科技是助力而非阻力，關鍵在於如何善用，若能將3C產品從「各自低頭」的螢幕，轉化為拉近彼此距離的橋梁，透過視訊、通話等形式維繫情感，讓關心不僅停留在年節團聚時刻，更延續到日常生活，亦能成為長輩穩定身心的重要支持。

若發現長輩有上述情形，醫師建議可以利用以下三點改善：

1.避免責備、以關心代替限制：避免以命令或否定的方式要求長輩「少看一點」，以免引發反感與對立，不妨從關心與陪伴出發，理解其使用3C產品背後的需求，為後續溝通建立信任基礎。

2.影音內容轉為聊天媒介：主動關心家人正在觀看的內容，作為聊天的話題，將原本單向的影音觀看，轉化為促進交流與情感連結的媒介。

3.安排多元親子活動：鼓勵並陪伴家人參與散步、外出或簡單運動，讓生活中除了螢幕時間，也保留身體活動與實際互動的空間。

