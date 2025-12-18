短影音一部接一部恐危害大腦 醫師指「短暫快樂」難維持專注力

你也愛看短影音嗎？短片一部接一部，快速讓大腦滿足於即時的快樂，卻也讓專注力退化。身心科醫師鄭佳益指出，過度沉浸短影音的患者，近二年明顯增加，症狀包括注意力下降、記憶力變差、情緒浮動與睡眠品質惡化，短短幾分鐘的休閒娛樂，卻變成「大腦在偷懶」，情緒調節也變困難。

鄭佳益以個案為例，一位33歲工程師半年來陷入「短影音迴圈」，滑手機時，從Reels、TikTok到YouTube Shorts，各社群平台的資訊讓人眼花撩亂，每晚都不小心滑到凌晨。隔天工作時，腦袋空白、專注力失控、情緒容易暴躁，甚至對以前喜歡事物再也提不起興趣，只想滑手機放空。

廣告 廣告

短影音為什麼特別容易讓人停不下來？鄭佳益表示，3至5分鐘甚至更短的影音，濃縮了「強、快、短」的內容，不斷刺激大腦多巴胺系統，給滿情緒價值。長時間看下來，大腦會只想尋求快速愉悅，導致對運動、閱讀、人際互動、深度工作學習等「高價值但慢回報」的活動失去興趣與耐心。

台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，短影音就好比短效型安眠藥，作用快速、藥效短，其快速、碎片化內容，會持續刺激大腦獎勵系統，快速分泌多巴胺，產生幸福感。不過長期沉迷會造成注意力下降、缺乏耐心等「代償」問題，會想要看更多重口味的影片來得到滿足。

許正典表示，短影音成癮與大腦多巴胺回饋迴路失控有關，尤其可能是因為前額葉發展尚未成熟，對短影音的刺激更為敏感，更容易形成依賴。解決的方法，除了設定時間盡量減少使用3C，可以選擇改看需要思考、有內容的長影片，或是將生活重心拉回現實，用運動或活動補償刺激。

許正典提醒，如果家中孩子的成績退步、睡眠及飲食、習慣改變，例如熬夜導致早上起不來，興趣範圍變窄、人際關係改變甚至不想上學，家長要多留意上網情形。多陪伴孩子到戶外走走，減少接觸3C螢幕的時間，父母以身作責，全家聚在一起不滑手機，訂定明確的上網時間規則。

【看原文連結】

更多udn報導

電話響一聲就掛斷？專家4原因籲別接：恐身陷危機

古董微波爐退役品牌求收藏 當年價格可買4機車

女清潔員車禍慘死「下半身靠皮撐著」 妹:非常惡劣

規模6以上地震快來了？專家：小心春節前後