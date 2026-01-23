短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐

生活中心／江姿儀報導



今（23日）冷氣團減弱，逐漸回溫，新竹以南日夜溫差大，早晚偏涼。根據氣象署預報，明（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚冷、日夜溫差大。進入1月下旬，農曆春節腳步接近，長達9天的連假讓人期待，不少民眾計畫出遊、與親友團聚。對此，氣象專家賈新興親揭回暖時間點，春節天氣出爐。





氣象專家賈新興指出，下週二（27日）、下週三（28日）以及下週六（31日）晚到2月1日，恐有2波偏強東北季風來報到。（圖／翻攝自賈新興YouTube）

氣象專家賈新興今（23日）在臉書發文，也同步在YouTube頻道PO出講解影片，指出明（24日）到下週一（26日）短暫回溫，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。不過未來10天恐還有2波偏強東北季風來報到，影響時段分別為下週二（27日）、下週三（28日），以及下週六（31日）晚間到2月1日，北北基宜花東有零星短暫雨。

未來10天台北氣溫變化，溫度呈現2度回升又2度驟降的趨勢。（圖／翻攝自賈新興臉書）

根據歐洲系集／AIFS系集模式，預測未來10天台北氣溫變化，可見溫度呈現2度回升又2度驟降的趨勢。此外，賈新興也提前預告2月天氣，短期氣候趨勢預測顯示，氣溫部分，2月上旬有偏冷的趨勢，過年期間全台溫度呈現「正常至略偏暖的趨勢」。至於降雨方面，目前1月下旬一直到2月底，位於東北部迎風面的宜蘭地區降雨有稍偏多的趨勢。

賈新興提前預告2月氣溫，2月上旬有偏冷的趨勢，過年期間全台溫度呈現「正常至略偏暖的趨勢」。（圖／翻攝自賈新興YouTube）





原文出處：短暫回暖「這天急鬼轉」2波東北季風接力 專家曝「過年天氣」：1地區多雨！

