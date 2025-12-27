短暫回暖！這時又轉冷「全台急凍降溫」 氣象署示警了

生活中心／許智超報導

今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署表示，未來第1週期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，期末至第2週另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長。

中央氣象署在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」說明未來兩週天氣展望，第1週（12月27日至1月2日）期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大。

第1週期末至第2週（1月3日至1月9日），北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長。降雨方面，未來兩週降雨以北部及東半部為主，其他地區大致為多雲到晴的天氣。氣象署最後提醒，未來兩週氣溫明顯轉變，請留意最新預報資訊。

至於今日天氣，中央氣象署指出，今白天高溫稍微回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲，10至14度。

