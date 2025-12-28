短暫回溫2地防大雨 入冬首波「強烈大陸冷氣團」元旦夜報到

今（29）天氣溫稍回升，但水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭有大雨、且降雨時間長；明（30）起到元旦東北季風將增強，「跨年夜」雲多局部有雨，迎2026第一道曙光要碰運氣，元旦起也將有新一波冷空氣南下，強度恐是入冬最強，成為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高。

針對今日的天氣詳情，氣象署說明，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭約21至23度，其他地區24至27度；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。

另外要留意，由於東北風仍偏強，苗栗至台南、北海岸、恆春半島及各離島，有平均風６級以上或陣風８級以上發生的機率；而東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

而民眾最關注的跨年、元旦天氣，氣象署預報，受東北季風影響，「迎風面北部、東半部」皆雲多局部有雨，看曙光要碰運氣，體感濕涼，戶外跨年請建議穿著防風防水外套。「背風面中、南部」天氣則相對穩定，但要注意日夜溫差偏大，夜間活動仍要記得帶件外套，以免著涼。

元旦夜過後又會有冬天的感覺了！週五週六（1/2 - 1/3）冷氣團將接力報到，各地氣溫將明顯下降，台南以北、宜蘭低溫普遍下探 11-14°C，局部地區更可能低於10度。

氣象論壇「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至下週（4）日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。

元旦夜冷氣團接棒。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

