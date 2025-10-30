短暫好天氣結束！今晚鋒面報到「北台灣連5天濕冷」 下周三東北季風再南下

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

經過短短2天回溫後，北台灣天氣將再度濕冷，今（30）日晚間將再度迎來另一波鋒面，東北季風增強，讓北台灣降雨量將逐漸增加，溫度也逐漸下降，最低溫恐下探20度，預計影響到下周一。另外天氣在下周二短暫回暖後，預計將於下周三迎接新一波東北季風。

今晚起持續至下周一，北台灣將進入濕冷天氣。（示意圖／資料照）

中央氣象署指出，今日晚間天氣將出現變化，北台灣至下周一將持續濕冷。在雨勢方面，隨著鋒面通過，大台北東側、宜花地區有局部短暫雨；桃園、竹苗山區、台東及恆春半島有零星短暫雨；中南部山區有午後零星雨。之後受東北季風影響，周六至下周一大台北東側、基隆北海岸、東半部地區將出現局部短暫雨，中南部山區有午後零星降雨，其他地區則多雲。

溫度方面，今晚起受東北季風增強影響，從周五至下周一北台灣、東半部會明顯降溫，其中北部全天偏涼，高溫只有約24、25度，低溫約20度，預計下周二才會回溫。

而下周三將有下一波冷空氣遞補，且又會轉為東北風，受東北季風影響，北部和東半部地區將再度有零星降雨。

