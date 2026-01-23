短期交易地圖示警消費者 永慶房屋助民眾遠離房市投機炒作風險

cnews124260123a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

投機客聯手黑心房仲以低買高賣的方式，在短期內轉手賺取高額差價，是消費者在房產交易過程中最大財務風險之一。為了幫助民眾更清楚掌握房屋短期交易現象，永慶房屋利用科技與大數據打造「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」，提醒消費者警覺短期轉手的房屋交易現象。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，儘管房市交易環境逐步健全，仍有部分投機客與不良房仲合作，透過短期「低買高賣」的炒作手法賺取差價。消費者若遭到兩者聯手蒙騙，恐怕會以不合理高價購入房屋；或是屋主售屋時，遭到房仲蒙騙，以低於市場行情的價格，賤賣房屋給投機客，是民眾在購售屋過程中會面臨到的最大財務風險來源。陳賜傑強調，這類「低買高賣」手法往往在短期內買進又賣出，因此揭露市場中的短期交易現象，有助於消費者防範類似手法。

為協助消費者了解房市短期交易現象，永慶房屋運用科技房仲優勢，結合政府實價登錄等資訊，透過大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」與「一年內成交再上市地圖」兩項科技工具，呈現特定區域的短期交易分布與差價幅度，示警購售屋過程中的潛在風險。

cnews124260123a02

cnews124260123a03

消費者現在只要上「永慶房仲網」與「永慶快搜app」，點選「售屋房價即時算」科技工具，就能查詢區域內的「短期轉售成交地圖」。購屋族再進行物件搜尋時，物件頁面中亦提供區域內「一年內成交再上市地圖」服務，讓消費者一「指」就能掌握特定區域地房市短期交易狀況。

永慶房屋表示，「永慶房仲網」與「永慶快搜app」的行情查詢服務，還有最快速、最貼心、更簡單、更透明的特點。陳賜傑分享，利用科技讓消費者即時且方便取得，並且更容易判別行情資訊，是永慶身為科技房仲最重要的課題之一，有別於政府版實價登錄往往會有1至3個月的揭露時間差，但永慶在交屋隔天就迅速揭露行情，讓消費者以最快速的時間取得正確的行情。身為台灣房仲第一品牌與科技房仲。期望透過科技帶動產業轉型，在保護消費者權利的同時，也帶來查詢方便、安心易懂的服務與資訊價值。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

