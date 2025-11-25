短期已無力量壓住價格！ 記憶體大老不解：明明很缺為何新聞都利空





記憶體股價稍微回檔個幾天，市場上一堆利空新聞，就開始鋪天蓋地地的跑出來了，什麼「中國要大擴廠」，或是宏碁、和碩高層出來說「記憶體短缺很快就會緩解」。

然而，在台積電任職多年、具有18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞，今（25）日在其粉專「萬鈞法人視野」當中表示，同一時間實際發生在產業鏈裡的事，跟新聞寫的完全是兩個世界，包括中國產線持續吃緊、台灣模組大廠直接講出「跪求要貨」、OEM高層親自搶料、NAND原本預期小缺現在變成大缺、甚至日本光刻膠疑似收緊出口，再加上大摩在最新報告中把美光與Sandisk的EPS全面上修。種種的多空訊息衝擊，不要說投資人一頭霧水，連記憶體業內的老闆朋友週末在聚餐的時候都說：「現在那麼缺，為什麼新聞卻都在寫利空」。

沈萬鈞直言，這場景，簡直就是夢迴2021農曆年後的航運！當時貨運開始吃緊，市場在討論誰會受害，新聞點名紡織出口商。他談到那時公司在法說會上表示，「運價上漲只是幾個月的短暫循環，他們想像這波拉貨潮結束，運價會馬上回檔」，新聞也紛紛說運價曇花一現，結果後來運價又漲了一倍！紡織與這些出口廠商不但受害，最後甚至不惜轉用昂貴的空運，連航空股都跟著大漲一波。

沈萬鈞表示「漲多就是利空」，這確實是市場的慣性，但循環的本質，不會因為你漲多了就會提早結束。全球記憶體的供需緊縮，正在加速，而不是緩和。大摩報告裡那句話很關鍵：DDR5已經進入「有錢也買不到」的階段。所以，你每天在刷的現貨價，老實說根本沒有參考價值。而台灣兩大模組廠在法說與採訪裡講的點完全一致，他們討論的已經不是價格，而是「誰能拿到貨」。

沈萬鈞強調，如果這次只是一般的AI需求強，那供應端還能靠增產追上來。但現在的局面是：需求強、供給縮、中國變數大、材料又被收緊。大廠的資本支出，最快也是2026～2027 年才會開出新的晶圓產線。從無塵室、訂機台、裝線到量產，最快也要等到2027年第一季！這意味著，短期內根本沒有任何力量能壓住價格。

過去市場看到記憶體漲太快就預期需求反轉，但這次不一樣：漲價不是主因，是「供應鏈本身的斷層」才正在推動下一段行情。

中國記憶體一樣缺料，這代表市場少了重要的「緩衝池」。

再加上載板缺貨，日本光刻膠如果再收緊，中國的追產能力就直接被卡在入口。

HBM正在鯨吞蠶食DRAM的晶圓，導致DDR5供給進一步被壓縮。

OEM高層親自出面搶貨，代表缺口不是學術理論，而是已在產線炸開。

外資直接上修EPS、上修目標價、週期收益，你當然可以酸他在騙散戶出貨。但如果你實際去問，你會發現，目前的訊號一點都不像「循環末端」，反而更像產業在準備進入下一階段重定價前的「壓力聚集點」。

現在市場的節奏不是在討論「還能不能漲」，而是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來三個月，真正會發生的事情。

