短期暴瘦10kg...泫雅開唱台上突昏倒 發文報平安：什麼都不記得了

南韓藝人泫雅昨（9）天在澳門參加音樂節演出時，突然在舞台上昏倒，一旁舞者、保鑣見狀，緊急將人抱下舞台，嚇壞現場粉絲，有網友推測，泫雅曾說自己有「迷走神經性暈厥」，可能隨時暈倒，也有網友認為，泫雅短期內瘦了10公斤，可能影響健康；事後泫雅也在社群平台上向粉絲報平安，表示非常抱歉，更坦言當下不記得發生什麼事，但目前已沒有大礙，不用擔心。

泫雅參加澳門音樂節昏倒 曾自曝患「迷走神經性暈厥」

一身牛仔風格，踩著高跟長靴，泫雅9日參加澳門Water Bomb音樂節演出，在舞台上大跳經典歌曲，和台下粉絲互動也沒少，手比愛心嗨翻現場，然而下一秒，一轉身她突然昏倒在舞台，一旁舞者見狀緊急上前，台下保鑣也衝上台將人抱下舞台。

泫雅表演到一半突在舞台上昏倒，保鑣緊急抱下台。圖／翻攝自小紅書

粉絲尖叫嚇壞，只是泫雅為何會突然昏倒，有網友說，她之前曾在節目上提過，自己有「迷走神經性暈厥」，可能隨時暈倒，也有網友推測，泫雅最近控制體重降到49公斤，短期內瘦很多，可能影響到健康。

泫雅先前控制體重，短期瘦到49公斤。圖／台視新聞

整合醫學專科醫師姜冠宇表示，短期之內暴瘦會影響到身體內分泌的改變，有時候血糖甚至會失衡，也可能影響到內耳，因為電解質不平衡，所以維持平衡的器官就失能。

暴瘦導致昏倒？泫雅發文報平安「很抱歉」

事發後，泫雅在社群平台上報平安，表示非常抱歉，想展現自己最好的一面，卻覺得不夠專業，也強調當下發生的事都不記得了，目前已沒有大礙，喊話粉絲不用擔心，貼文底下也湧入大批粉絲關心，提醒她要照顧身體、別勉強自己。

泫雅報平安。圖／台視新聞





澳門-台北／綜合報導

