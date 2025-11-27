短期累積抗膽鹼藥恐增心跳驟停 台灣研究登上國際頂尖期刊

研究顯示，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。（圖：嘉基提供，示意圖）

最新醫學研究揭示，短期累積使用具「抗膽鹼作用」的藥物，將大幅提高院外心臟驟停風險。嘉義基督教醫院與國立成功大學今天（27日）共同發表這項最新研究成果，內容並刊登於國際頂尖期刊《European Heart Journal》，展現臺灣在臨床藥物流行病學的研究實力。

嘉基副院長、神經內科醫師宋昇峰指出，這項研究利用全民健康保險資料庫進行全國性分析。研究團隊蒐集2011年至2021年、共17萬3974名40歲以上的院外心臟驟停病人的資料，透過多重統計模型嚴謹比對病人在發生OHCA前30天內抗膽鹼藥物使用量，並與其平日用藥量比較，證實短期累積效應比預期更具危險性。

嘉基副院長宋昇峰(左)，急診醫學部蔡銘仁醫師(中)，臨床數據中心楊昕禕主任(右)及成大賴嘉鎮教授(前)說明研究內容。（圖：嘉基提供）

研究指出，在 40 到 64 歲族群中，只要短期內累積抗膽鹼負荷達1至2分，心臟驟停風險就會增加1.5倍；一旦超過3分，風險更是倍數攀升。而在65歲以上族群中，最高風險可達2.2倍，呈現明顯的「劑量反應效應」，也就是用量越高、危險越大。

研究者提醒，抗膽鹼作用藥物種類相當廣泛，包括部分抗過敏藥、腸胃解痙藥、止暈止吐藥、安眠藥和膀胱治療藥等。特別是中老年人因多重用藥，最容易在不知不覺中累積過量。醫師也強調，藥物不是多吃就有效，短時間內累積的副作用反而可能對心臟造成致命衝擊。

嘉基院長陳煒強調，即使是常見藥物，只要累積到一定劑量，都可能對心臟造成影響，這項成果是臺灣醫療研究重要的里程碑。這項研究明確回應了臨床長期關注的問題，也提供全球最大規模的證據，讓醫療端能更精準評估抗膽鹼藥物的風險。 （龐清廉報導）