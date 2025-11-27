短期累積抗膽鹼藥物恐增心臟驟停風險

在日常生活中，許多人因過敏、腸胃不適、排尿問題或壓力調適而服用藥物，其中不少屬於具有「抗膽鹼作用」的處方。這類藥物能改善不適，卻也可能因副作用造成負擔。嘉義基督教醫院與成功大學共同發表最新研究指出，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。此研究成果刊登於國際心血管權威期刊《European Heart Journal》，是目前全球同領域規模最大的研究，再度展現臺灣在臨床藥物流行病學上的研究能量。

此研究由嘉基副院長、宋昇峰醫師、蔡銘仁醫師、楊昕禕主任，及成大賴嘉鎮教授共同合作，利用全民健康保險資料庫進行全國性分析。研究團隊蒐集二○一一年至二○二一年、共十七萬三千九百七十四名四十歲以上的院外心臟驟停病人的資料，透過多重統計模型嚴謹比對病人在發生OHCA前三十天內的抗膽鹼藥物使用量，並與其平日用藥量比較，證實短期累積效應比預期更具危險性。結果顯示，若在一個月內累積的抗膽鹼負荷達一至二分，四十至六十四歲族群的心臟驟停風險增加約一點五倍；超過三分，風險更提升至二倍以上。在六十五歲以上族群中，最高風險更可達二點二倍，呈現明顯的「劑量反應效應」─抗膽鹼負荷越高，心臟驟停風險越大。

廣告 廣告

嘉基院長陳煒表示，這是台灣臨床研究的重要里程碑，也是用藥安全的重要證據。他指出，即便是常見藥物，只要累積到一定劑量，仍可能對心臟造成嚴重影響，因此民眾就醫時務必主動告知所有正在使用的藥物，讓醫療團隊能做出精準判斷。

陳院長肯定研究團隊的努力，使研究成果再次站上國際舞台。他強調，嘉基將持續精進用藥安全管理，並以科學為基礎，打造更安全、精準的醫療照護環境，守護民眾健康。