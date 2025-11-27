短期累積抗膽鹼藥物提高心臟驟停 嘉基研究登期刊

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義基督教醫院今天發布新聞稿，嘉基與成功大學最新研究，民眾短期內累積使用多種具抗膽鹼作用藥物，會顯著提高院外心臟驟停風險，研究成果刊登於國際心血管權威期刊。

嘉基表示，這項研究由嘉基副院長、神經內科醫師宋昇峯、急診醫師蔡銘仁、臨床數據中心主任楊昕禕，以及成大藥學系教授賴嘉鎮共同合作，利用全民健康保險資料庫進行全國性分析。

嘉基說，研究團隊蒐集2011年至2021年、17萬3974名40歲以上的院外心臟驟停病人資料，透過多重統計模型嚴謹比對病人在發生心臟驟停（OHCA）前30天內的抗膽鹼藥物使用量，並與其平日用藥量比較，證實短期累積效應比預期更具危險性。

嘉基表示，結果顯示，若在1個月內累積的抗膽鹼負荷達1至2分，40至64歲族群的心臟驟停風險增加約1.5倍；超過3分，風險更提升至2倍以上，在65歲以上族群中，最高風險更可達2.2倍。

賴嘉鎮透過新聞稿表示，具抗膽鹼作用的藥物種類廣泛，包括部分抗過敏藥、腸胃解痙藥、止暈止吐藥、安眠藥及膀胱治療藥等。特別是中老年族群因多重用藥而容易在不自覺中累積過量。

蔡銘仁說，藥物「多」不代表「好」，若短時間內累積的抗膽鹼負荷，就可能對心臟造成致命衝擊。

宋昇峯表示，以全國性資料庫進行分析，顯示台灣在臨床數據分析及藥物安全研究上具備深厚能量。這項研究成果能協助醫療人員與民眾更清楚掌握用藥風險，也提醒臨床端應更謹慎評估抗膽鹼藥物的潛在副作用。（編輯：謝雅竹）1141127