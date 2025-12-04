短毛狗好還是長毛狗？讓從這些「飼養差異」一次看懂！
火報記者 張舜傑/報導
許多準飼主在挑選犬種時，常在「短毛狗」與「長毛狗」之間猶豫不決。毛長看似只是外觀上的差異，但實際上牽涉到照護方式、清潔需求、掉毛狀況與居家管理等多項生活細節。
日常清潔需求差很大 毛髮長度決定照護頻率
短毛狗雖然毛髮較短，但掉毛量並不一定比較少。牠們的毛容易散落在家中，需要定期梳理才能減少飛毛。長毛狗則需要更高頻率的清潔管理，毛髮容易打結、藏污納垢，也需要定期修剪。若未保持毛髮順暢，常會造成皮膚悶熱與不適。毛髮長度直接影響主人花在打理上的時間，這點在飼養前就必須做好心理準備。
掉毛季節的衝擊不同 清掃量決定居家整潔度
短毛狗掉毛範圍廣且細小，一旦掉落後較難清理，容易附著在衣物與家具上。長毛狗的掉毛量雖多，但毛束較大、較易清掃。然而到了換季時，兩者都會面臨明顯的掉毛需求，飼主需要增加梳毛頻率與地板清掃，才能維持基本的居家整潔度。
體感溫度與季節變化 長毛狗更能抵禦寒冷
毛量多、毛髮長的犬種，天生能在冷天保持較好的體溫，較不容易受寒。然而到了夏季，這份「保暖優勢」就會變成負擔。長毛狗需要額外的夏季護理，例如修毛、降溫躲避熱源等。短毛狗則相反，夏天較不容易悶熱，但在寒冷季節中需要額外保暖，以避免受寒或肌肉僵硬等狀況。
皮膚狀況與毛髮保護力 不同犬種面臨的風險不一樣
長毛狗的毛髮能提供保護，減少皮膚直接接觸外部刺激，相對減少輕微擦傷與曬傷風險。不過，毛髮濕悶時也容易成為細菌或寄生蟲的溫床。短毛狗因毛層較薄，皮膚暴露較多，更容易受外界刺激影響，例如太陽曝曬、環境過敏源等，飼主需要特別留意皮膚狀況和日常護理。
照護時間與生活型態 決定最適合的狗狗類型
對於工作繁忙、時間有限的飼主，短毛狗可能更符合生活節奏，因為日常打理較為輕鬆。長毛狗則相對需要更多陪伴與照護時間，包含梳毛、洗澡、吹乾、修剪等程序。如果飼主喜歡整理毛髮、享受陪狗美容的過程，長毛犬便能帶來更多互動與樂趣。
短毛狗或長毛狗並沒有絕對的好壞差別，差異在於照顧方式與生活節奏是否能相互契合。當飼主在挑選之前先理解自己的時間、居住環境與照護能力，就能找到真正「長久適合」的夥伴，與牠共同打造穩定而舒適的生活 !
