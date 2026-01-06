短波槽三波掠台！輻射冷卻助攻 1/7起「急凍」北部探6度
強烈大陸冷氣團持續影響台灣，「天氣職人-吳聖宇」指出，未來一週冷空氣一波接一波，整體天氣型態偏乾冷，夜晚及清晨在輻射冷卻作用下，局部地區可能出現極低溫，民眾須特別留意保暖。
吳聖宇表示，隨著中高層短波槽逐漸掠過台灣以北，底層東北季風自5日下午起增強，迎風面地區出現零星降雨並帶來降溫。由於6日清晨北部雲量偏多，中南部雲量較少，在輻射冷卻影響下，最低溫反而出現在南部地區，台南楠西降至8度，其次為高雄杉林9.1度、台南玉井9.6度；中部台中霧峰僅10.1度。北台灣方面，新北石門富貴角最低10.3度，台北站因雲多、風強，清晨低溫約13.9度。
吳聖宇表示，是否出現輻射冷卻，對低溫數值影響相當明顯，在條件配合下，中南部低溫低於北部並不罕見。隨著短波槽通過，真正深厚且乾冷的西北風冷空氣將逐漸抵達，6日迎風面降雨將逐步減少，下半天起多數地區轉為多雲到晴，僅花東仍有零星降雨機會。
展望未來一週，7日至14日間將有三次短波槽陸續掠過台灣附近，分別落在7日晚至8日白天、9日晚至10日白天，以及12日晚至13日。由於台灣位於東亞主槽後側，這三波系統皆以偏乾冷空氣為主，天氣變化不大，僅在大台北、東北部及東部迎風面地區，短波槽通過時可能出現局部短暫降雨，其餘地區天氣大致穩定。
由於水氣不足，高山地區出現降雪或冰霰的機率不高，但低溫條件充足，結冰風險反而偏高，提醒前往山區活動的民眾務必注意路況與安全。
溫度方面，6日白天北部及東北部高溫僅13至16度，中部及花蓮約17至20度，南部與台東約21至23度。今晚至7日清晨，中北部與東北部都市低溫約9至11度，空曠地區可能降至6至8度或更低；南部與花東都市低溫約12至15度，空曠地區亦有機會降到10度以下。
吳聖宇指出，未來一週露點溫度偏低，配合晴朗夜晚，輻射冷卻可能導致局部極低溫，日夜溫差將非常明顯，越往南白天回溫越明顯，但溫差也越大，家中有長輩、幼童或心血管疾病患者，須特別留意身體狀況並加強保暖。
